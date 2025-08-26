  1. Realting.com
Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem 4 pieces 94m2 et 104m2

Jerusalem, Israel
$960,000
$960,000
$898,880
ID: 26822
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Neues Projekt Kiryat Hayovel Jerusalem 4 Zimmer 94m2 und 104m2 Neues Projekt in Kiryat Hayovel, besteht aus 2 Gebäuden von 20 Etagen und 2 von 9 Etagen 2026 Die bestehenden öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu Grünflächen entwickelt und umgebaut, ein neues Kulturzentrum einschließlich einer Kinothek wird die Lebensqualität der Projektbewohner und Kiryat Hayovel Bewohner bereichern. Wohnung von 4 Zimmern 94m2 und 12m2 Terrasse im 14. Stock Preis: 3.200.000 sh inklusive 1 Keller und 1 Parkplatz 4 Zimmer Ferienwohnung 104m2 und 12m2 Terrasse im 4. Stock Preis : 3,400.000 sh inklusive 1 Keller und Parkplatz Diese Preise beinhalten nicht unsere Agentur Gebühren Für weitere Informationen oder einen Besuch, Rufen Sie uns sofort bei folgenden Nummern an: 054 946 1963 Bitte beachten Sie: Bei einem Projekt im Bau werden Fotos und Pläne nur zu Informationszwecken veröffentlicht und sind nicht vertraglich, so dass die Wohnungen nicht eingerichtet sind.

Jerusalem, Israel

