  4. Wohnquartier En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

Wohnquartier En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel

Jerusalem, Israel
$824,100
26.08.25
$824,100
14.07.25
$771,632
6
ID: 26796
26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Wohnprojekt auf kiriat Menahem grenzt kiriat yovel besteht aus 2 Türmen von 31 Stock und 3 Gebäuden von 9 Stockwerken, das Projekt befindet sich am Fuße der neuen Tramway. Große Auswahl an Wohnung von 3 Zimmern bis Penthouse. Parkplatz für jede Wohnung. Flexibler Zeitplan mit Bezahlbarkeit . Lieferung 4 Jahre .

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel

Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Israel
von
$1,35M
Wohnviertel Nouveau projet a katamonim jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,42M
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,09M
Wohnviertel Nouveau quartier de netivot ramot yoram
Netivot, Israel
von
$405,000
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$900,000
Wohnquartier En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalem, Israel
von
$824,100
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Israel
von
$1,05M
Neues Katamon Jerusalem Projekt von 2 bis 5 Zimmern, Penthäuser und Erdgeschoss Im Stadtteil Katamonim gelegen, besteht dieses Projekt aus 5 Gebäuden mit 34 Etagen mit Fitnessraum, Synagogen, 5 Aufzügen. Die Straßenbahn führt zum Projektboden. Lieferbar Dezember 2029 Zahlungsmethode Dieses …
Wohnviertel Projet immobilier
Aschkelon, Israel
von
$585,000
Ein einzigartiges Wohnprojekt, das die Essenz des Luxuslebens in einem lebendigen und boomenden Stadtteil Ashkelon neu definiert. Vier 9-stöckige Gebäude und 102 3, 4 und 5-Zimmer-Wohnungen, Erdgeschoss, Penthäuser und Mini-Penthouses. Alle Apartments sind sorgfältig gestaltet und ordentlich…
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing neuf
Netanja, Israel
von
$1,20M
Entdecken Sie unser neues Vorverkaufsprojekt, vermarktet von Mardochee Khayat, Ihrem neuen Projektspezialisten. In der renommierten Nachbarschaft von Netanya, Ramat Poleg, bietet unsere Residenz eine ideale Lage in der Nähe des Ir Yamam Canyon, des schönen Strandes von Poleg, renommierte Sch…
