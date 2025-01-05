Wohnkomplex Apartments and villas in the 5* hotel SPA complex Ramada Encore.

Der Komplex besteht aus Hotelzimmern, Stadthäusern und Villen, insgesamt 138 Einheiten, wird auf einer Fläche von 10.000 m2 gebaut, von denen 50% grünes Gebiet ist, ist 5 Minuten vom Strand entfernt, was es attraktiv für Bewohner und Investoren macht.

Nähe zum Meer und bequemer Zugang zu großen Infrastruktureinrichtungen machen dieses Projekt wünschenswert im Immobilienmarkt.

Unsere Anlage wird Teil einer großen internationalen Hotelkette Ramada Encore.

Schlafzimmer: Studios, 1, 2, 3

Fläche: 31 m2 - 259 m2

Einrichtung: voll möbliert

Preis:

Superior Zimmer - 31 m2 ab 119.000 USD

Deluxe Zimmer - 42 m2 ab 141,000 USD

Villa mit 1 Schlafzimmer - 80 m2 ab 210.000 USD

Villa mit 2 Schlafzimmern - 138 m2 ab 253,000 USD



Leasehold 50 Jahre + Priorität Erneuerung.

Für Investoren:

Ergebnis: Gewinn bis zu 30% steigern

Miete: Sichern Sie ein stabiles Einkommen von bis zu 18%

Zahlungsplan:

Anzahlung 25%

No% Installationen bis zum Ende der Konstruktion

Fertigstellung: 4. Quartal 2026.

Infrastruktur:

2 Pools mit Meerblick

SPA Zentrum

2 Restaurants und eine Bar

Wandergebiete

Grillplatz

Kino

Bildungscamp für Kinder

Und vieles mehr

Diese Infrastruktur bietet Bewohnern Komfort und einen komfortablen Lebensstil, ohne den Komplex verlassen zu müssen.