  Wohnkomplex A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.

Wohnkomplex A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.

Candidasa, Indonesien
von
$236,000
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
;
8
ID: 27556
Neue Gebäude-ID auf Realting
In CRM: 002236
ID des neuen Gebäudes auf der Firmenwebsite
Letzte Aktualisierung: 05.09.25

Standort

  • Grundstück
    Indonesien
  • Region / Bundesland
    Lesser Sunda Islands
  • Nachbarschaft
    Karangasem
  • Stadt
    Kecamatan Karangasem
  • Stadt
    Candidasa

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Wir eröffnen eine einzigartige Gelegenheit, in Premium-Immobilien auf der ersten Linie des Ozeans in einer der malerischsten Ecken von Bali - Virgin Beach in der Region Karangasem, 4,5 km vom Dorf Candi Dasa zu investieren.

Ein luxuriöser 4-stöckiger Hotelkomplex verfügt über 84 Zimmer, von denen jede einen direkten Zugang zum Meer und einen atemberaubenden Blick auf die endlosen Gewässer bietet.

  • Anzahl der Schlafzimmer: Studio, 1
  • Fläche: 46 m2 - 101 m2
  • Einrichtung: voll möbliert

Für Investoren:

  • Miete: Sichern Sie ein stabiles Einkommen von 15%
  • Ergebnis: Gewinn von 35% erhalten

Zahlungsplan:

  • Anzahlung 30%
  • No% Installationen bis zum Ende der Konstruktion

Fertigstellung: 4. Quartal 2025.

Infrastruktur:

  • Schwimmbäder
  • Lobby
  • Cafés und Restaurants
  • Fitnesscenter
  • SPA Salon
  • Kinderspielplatz
  • Tauchzentrum
  • Wassersport
  • 24/7 Sicherheit

Diese Infrastruktur bietet Bewohnern Komfort und einen komfortablen Lebensstil, ohne den Komplex verlassen zu müssen.

Standort auf der Karte

Candidasa, Indonesien

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus.
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
