Wohnkomplex A unique project 30 meters from the ocean on the picturesque Virgin Beach.

Wir eröffnen eine einzigartige Gelegenheit, in Premium-Immobilien auf der ersten Linie des Ozeans in einer der malerischsten Ecken von Bali - Virgin Beach in der Region Karangasem, 4,5 km vom Dorf Candi Dasa zu investieren.

Ein luxuriöser 4-stöckiger Hotelkomplex verfügt über 84 Zimmer, von denen jede einen direkten Zugang zum Meer und einen atemberaubenden Blick auf die endlosen Gewässer bietet.

Anzahl der Schlafzimmer: Studio, 1

Fläche: 46 m2 - 101 m2

Einrichtung: voll möbliert

Für Investoren:

Miete: Sichern Sie ein stabiles Einkommen von 15%

Ergebnis: Gewinn von 35% erhalten

Zahlungsplan:

Anzahlung 30%

No% Installationen bis zum Ende der Konstruktion

Fertigstellung: 4. Quartal 2025.

Infrastruktur:

Schwimmbäder

Lobby

Cafés und Restaurants

Fitnesscenter

SPA Salon

Kinderspielplatz

Tauchzentrum

Wassersport

24/7 Sicherheit

Diese Infrastruktur bietet Bewohnern Komfort und einen komfortablen Lebensstil, ohne den Komplex verlassen zu müssen.