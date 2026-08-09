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Studios in Nea Kallikrateia, Griechenland

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7 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 300 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$104,050
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Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Das Studio befindet sich in einem beliebten Touristen Nea Kallikratia 250 Meter vom Sandstra…
$92,489
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Studio in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio
Nea Kallikrateia, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/1
Einführung eines luxuriösen Studios in einem Bauprojekt in Chalkidiki, Griechenland. Dieses …
$148,083
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Immobilienagentur
Halkidiki Properties
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Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Das Studio befindet sich in einem beliebten Touristen Nea Kallikratia 650 Meter vom Sandstra…
$86,708
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Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 500 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$104,050
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Studio in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio
Nea Kallikrateia, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/1
Einführung eines neuen Projekts in Halkidiki, Griechenland, mit luxuriösen Studios, die mit …
$119,606
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Halkidiki Properties
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Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 2/3
Willkommen in unserem Neubauprojekt!Wir freuen uns auf diese spannende Reise, etwas wirklich…
$97,627
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