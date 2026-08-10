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Studios in Attika, Griechenland

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Athen
5
Municipality of Athens
5
Municipality of Piraeus
7
Piräus
7
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19 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 2/4
Buena Vista, 7-story residential building, Suitable for the design of Greece gold visa 25…
$164,135
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Studio in Municipality of Pallini, Griechenland
Studio
Municipality of Pallini, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Property Code: HPS5279 - Studio FOR SALE in Pallini Center for € 255.000 . This 56.05 sq. m…
$293,467
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Studio 1 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 5
Willkommen in Color Bliss Pagrati Apartment, einem stilvollen und einladenden Rückzugsort in…
$193,117
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Immobilienagentur
Alba Residences MON IKE
Sprachen
English, Ελληνικά, Italiano
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Studio 1 zimmer in Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Nikaia Agios Ioannis Rentis, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 2
RENTIS URBAN RESIDENCE | Agios Ioannis Rentis Ein modernes Wohnprojekt in Athen, vollstän…
Preis auf Anfrage
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Studio 1 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
Etagenzahl 4
Apartment I3 at Portside Residence is a stylish, fully furnished 2-bedroom unit designed wit…
$185,668
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Bauherr
Limar Homes
Sprachen
English, Ελληνικά
Studio in Municipality of Athens, Griechenland
Studio
Municipality of Athens, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Objekt-Code: HPS5285 - Studio FOR SALE in Koukaki - Makrigianni Koukaki - Pediki Chara für €…
$203,897
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Studio 1 Schlafzimmer in Region Attika, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Region Attika, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Studios zum Verkauf – 3 Minuten zu Fuß von der gleicheo MetroKomplett renoviertes Gebäude bi…
$104,984
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Studio 1 Schlafzimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Service-Appartements in Athen - VerkaufsstartVoll möblierte schlüsselfertige Studios der eur…
$129,385
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Studio 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 2/8
Investitionswohnungen Verwaltet von einer internationalen MarkeEine schlüsselfertige Investi…
$119,790
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Studio 1 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 1/6
Athenian Horizon Residences Moderne Investmentwohnungen im Zentrum von Athen (Koukaki) …
$170,689
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Studio 1 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 1/3
Ein gemütliches Turnkey-Studio mit einer Fläche von 25 Quadratmetern im Attica-Bereich in At…
$90,705
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Studio 4 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Studio 4 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 7/8
A set of studios apartments, in new buildings. Two apartments of the studio are in Piraeus,…
$271,453
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Studio 1 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 1/7
Wir präsentieren Ihnen ein neues Projekt in Athen – Allore Suites!  Athens Gegend – jederman…
$119,653
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Studio 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 2/7
This wider area of Piraeus is called Freattyda and has always been the epicenter of life, tr…
$162,968
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Studio 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/7
This wider area of Piraeus is called Freattyda and has always been the epicenter of life, tr…
$304,207
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Studio 1 zimmer in Municipality of Dafni Ymittos, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Dafni Ymittos, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 2/4
maintenance apartments — The ideal option for students, young specialists, tourists or entre…
$116,077
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Studio 2 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Studio 2 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/4
PIRAEUS STUDENTS APARTMENTS This project is a reconstruction of a modern 8 floor building w…
$271,413
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Studio 1 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 3/3
Das neue Gebäude von 2022 im Stil von Bohaus,Im Herzen von Callithea,Es gibt 3 Studios zum V…
$83,565
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Studio 1 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 1/7
A unique project is built in the Kallifa region. Designed with a unique style and amazing d…
$148,681
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Immobilienangaben in Attika, Griechenland

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