Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Wohnimmobilien
  4. Studio
  5. Garten

Studio-Wohnung mit Garten kaufen in Griechenland

Athen
3
Makedonien - Thrakien
27
Attika
19
Municipality of Athens
3
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Thermaikos Municipality, Griechenland
Studio 1 zimmer
Thermaikos Municipality, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 1/4
Apartment -studio zum Verkauf in einer Wohnanlage im Bau in der Gegend von Perea in Thessalo…
$148,802
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Griechenland

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen