Studio-Wohnungen in Municipality of Piraeus, Griechenland

Piräus
Studio 1 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 23 m²
Etagenzahl 4
Apartment I3 at Portside Residence is a stylish, fully furnished 2-bedroom unit designed wit…
$185,668
Studio 4 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Studio 4 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 7/8
A set of studios apartments, in new buildings. Two apartments of the studio are in Piraeus,…
$271,453
Studio 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 2/7
This wider area of Piraeus is called Freattyda and has always been the epicenter of life, tr…
$162,968
Studio 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 1/7
This wider area of Piraeus is called Freattyda and has always been the epicenter of life, tr…
$304,207
Studio 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Apartment Studio, in a very good central, tourist location! The most central area of ​​Pira…
$98,358
Studio 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 2/4
Buena Vista, 7-story residential building, Suitable for the design of Greece gold visa 25…
$164,135
Studio 2 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Studio 2 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 50 m²
Stockwerk 3/4
PIRAEUS STUDENTS APARTMENTS This project is a reconstruction of a modern 8 floor building w…
$271,413
