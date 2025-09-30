Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Studio-Wohnungen in Municipality of Kallithea, Griechenland

4 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 3/7
Modern Living & Investment Potential in Kallithea: Allure Suites Discover Allure Suites —…
$141,647
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 3/3
Das neue Gebäude von 2022 im Stil von Bohaus,Im Herzen von Callithea,Es gibt 3 Studios zum V…
$83,565
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 1/7
A unique project is built in the Kallifa region. Designed with a unique style and amazing d…
$148,681
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 1/7
Wir präsentieren Ihnen ein neues Projekt in Athen – Allore Suites!  Athens Gegend – jederman…
$119,653
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Municipality of Kallithea, Griechenland

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
