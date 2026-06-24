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Studios in Municipality of Thessaloniki, Griechenland

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Thessaloniki
12
Thessaloniki Municipal Unit
13
13 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 2
Kaufen Sie ein Studio von 30 m2 im Zentrum von Thessaloniki - Anlageimmobilie im Bereich Ayi…
$147,519
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Studio 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Sind Sie auf der Suche nach flüssigem Eigentum zum Mieten oder Wohnen zu einem Preis verfügb…
$104,486
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Studio 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 1
Wir bieten zum Verkauf eine gemütliche Wohnung auf der ersten Linie des Meeres in der maleri…
$141,726
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Studio 2 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 2 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Stockwerk 1
Studio 30 m2 im Zentrum von Thessaloniki - fertige Anlageimmobilie mit Möbeln und GerätenZu …
$162,907
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Studio 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 6
Wir bringen Ihnen ein exklusives Luxusstudio im Herzen von Thessaloniki - Vardaris. Die Wohn…
$125,597
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Studio 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 1
Wir bieten eine helle und gemütliche Wohnung in einem der beliebtesten und dynamischsten Geg…
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Studio 2 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 2 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 4
Wir bieten eine helle und geräumige Studio-Wohnung in einem der beliebtesten Wohngebiete von…
$189,041
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Studio 2 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
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Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Zu verkaufen ist ein komplett renoviertes und möbliertes Studio von 35 m2 in Agios Dimitrios…
$82,489
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Studio 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 29 m²
Stockwerk 2
Zu verkaufen ist ein komplett renoviertes Investitionsstudio mit einer Fläche von 29 Quadrat…
$76,710
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Studio 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1
Neue Wohnungen in Kryopigi, Halkidiki - modernes Anwesen am Meer mit hohem Investitionspoten…
$153,412
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Studio 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Zu verkaufen ist ein Luxus-Studio von 25 Quadratmetern im Herzen von Thessaloniki, im histor…
$129,123
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Studio 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Thessaloniki, Kommando: Verkaufen DIHORA Wohnung 34 qm im Erdgeschoss ideal für die Ausbeutu…
$76,161
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Studio 2 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 2 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2
Zu verkaufen ist ein komplett renoviertes Studio mit einer Fläche von 45 m2 (39 m2 nutzbare …
$149,941
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Immobilienangaben in Municipality of Thessaloniki, Griechenland

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