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Studio-Wohnungen mit Swimmingpool in Griechenland

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Attika
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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Municipality of Athens, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Athens, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 4/7
Studio mit einer Fläche von 24,9 Quadratmetern. im 4. Stock in einem umweltfreundlichen Wohn…
$143,436
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