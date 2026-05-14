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Studios in Thessaloniki, Griechenland

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7 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
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Studio 2 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 2 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1
Zu verkaufen ist ein komplett renoviertes und möbliertes Studio von 35 m2 in Agios Dimitrios…
$82,489
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Studio 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Zu verkaufen ist ein Luxus-Studio von 25 Quadratmetern im Herzen von Thessaloniki, im histor…
$129,123
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Studio 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 1
Wir bieten eine helle und gemütliche Wohnung in einem der beliebtesten und dynamischsten Geg…
$168,026
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Studio 2 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 2 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 4
Wir bieten eine helle und geräumige Studio-Wohnung in einem der beliebtesten Wohngebiete von…
$189,041
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Studio 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 6/7
Eine schlüsselfertige Studiowohnung in Thessaloniki mit einer Fläche von 33 Quadratmetern im…
$100,720
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Melrose VillasMelrose Villas
Studio 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 6
Wir bringen Ihnen ein exklusives Luxusstudio im Herzen von Thessaloniki - Vardaris. Die Wohn…
$125,597
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Immobilienangaben in Thessaloniki, Griechenland

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