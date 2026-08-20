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Studios in Thessaloniki Municipal Unit, Griechenland

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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Thessaloniki, Kommando: Verkaufen DIHORA Wohnung 34 qm im Erdgeschoss ideal für die Ausbeutu…
$76 161
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Immobilienangaben in Thessaloniki Municipal Unit, Griechenland

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