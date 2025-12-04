Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Thermi
  4. Wohnimmobilien
  5. Studio

Studio-Wohnungen in Thermi, Griechenland

3 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Objekt-Code: HPS5839 - Studio FOR SALE in Thermi Center für € 150.000 . Diese 50.00 mq. Das …
$174,463
Eine Anfrage stellen
Studio 1 Schlafzimmer in Thermi, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Thermi, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Objekt-Code: HPS5837 - Studio FOR SALE in Thermi Center für € 155.000 . Diese 50.00 mq. Das …
$180,278
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Studio 1 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1/3
RESIDENCE   Location –  Kalamaria   Available for sale first floor apartment wit…
$89,168
Eine Anfrage stellen
AdriastarAdriastar
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Thermi, Griechenland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen