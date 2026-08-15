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Wohnungen in Regionalbezirk Chalkidiki, Griechenland

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Kassandra Municipality
269
Municipality of Nea Propontida
145
Pallini Municipal Unit
144
Kassandra Municipal Unit
126
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607 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Irakleia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Irakleia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Stockwerk 1/2
Die Wohnung befindet sich vor dem Meer in Nea Iraklia Dorf. Die Wohnung befindet sich im 1. …
$288,448
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sozopoli, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sozopoli, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Die neu gebaute Wohnung befindet sich in den Vororten des Dorfes Sozopoli 1200 Meter vom Str…
$167,300
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sozopoli, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sozopoli, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Diese Wohnung befindet sich in Sozopoli Dorf 600 Meter vom großen Sandstrand entfernt. Die W…
$106,068
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nikiti, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Objekt-Code: HPS5412 - Wohnung FOR SALE in Sithonia Nikiti für € 207.500 . Diese 52,31 qm. D…
$239,107
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Moles Kalyves, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Moles Kalyves, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Die Wohnung befindet sich vor dem Meer in einem Komplex 1 km von Moles Kalyva Dorf. Es gibt …
$183,313
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Neos Marmaras, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Neos Marmaras, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 40 m²
Zu verkaufen Wohnung von 40 qm in Sithonia, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im Erdgesc…
$141,685
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Grekodom Development
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Die Wohnung befindet sich in Kallikratia Dorf nur 90 Meter vom Sandstrand entfernt. Die Wohn…
$178,838
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Nea Fokea, Griechenland
Wohnung 4 Schlafzimmer
Nea Fokea, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 134 m²
Property Code: HPS3110 - Maisonette FOR SALE in Kassandra Nea Fokaia for € 490.000 . This 1…
$563,918
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Wohnung 2 zimmer in Kallithea, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Kallithea, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Eine wunderbare Wohnung in einer großartigen Lage in Kassandra, Chalkidiki, nur einen kurzen…
$162,891
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Halkidiki Properties
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English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Portes, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Portes, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 118 m²
Objekt-Code: HPS5669 - Maisonette FOR SALE in Moudania Varkes für € 368.000 . Diese 118 m2 M…
$423,514
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Paliouri, Griechenland
Wohnung 5 Schlafzimmer
Paliouri, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 163 m²
Property Code: HPS4526 - Maisonette FOR SALE in Pallini Paliouri for € 550.000 . This 163 s…
$632,969
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Wohnung 1 zimmer in Nikiti, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/1
Einzigartige Wohnung in begehbarer Entfernung vom Meer, an einem sehr schönen Ort in Sithoni…
$182,256
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Halkidiki Properties
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English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Nea Skioni, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nea Skioni, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 135 m²
Verkauf Duplex von 135 qm in Kassandra, Chalkidiki. Das Duplex befindet sich im 2. Stock und…
$318,791
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Grekodom Development
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Moles Kalyves, Griechenland
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Moles Kalyves, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 86 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht eine schlüsselfertige, komplett möblierte Maisonette in der schönen Gegend…
$250,602
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Vista Estate
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Metamorfosi, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Metamorfosi, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Die Wohnung befindet sich in einem beliebten Dorf namens Metamorfosi, das mit seinem maleris…
$161,407
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Paliouri, Griechenland
Wohnung 5 Schlafzimmer
Paliouri, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 168 m²
Objekt-Code: HPS4525 - Maisonette FÜR SALE in Pallini Paliouri für € 550.000 . Diese 168 m2 …
$632,969
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Diese Wohnung befindet sich in Nea Moudania Stadt 1200 Meter vom schönen Sandstrand von der …
$276,698
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Olynthos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Olynthos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Verkauf unter Bau Duplex von 77 qm in Sithonia, Chalkidiki. Das Duplex befindet sich im 1. S…
$239,939
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Grekodom Development
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kryopigi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kryopigi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 190 m²
Immobiliencode: HPS2490 - Maisonette ZU VERKAUFEN in Kassandra Kriopigi für € 349.000. Diese…
$483,358
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 53 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 53 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es…
$371,687
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Grekodom Development
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Polychrono, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Polychrono, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Objekt-Code: HPS5683 - Wohnung FOR SALE in Pallini Polichrono für € 250.000 . Diese 65,31 qm…
$291,250
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 1/4
Das Gebäude mit Apartments liegt 650 Meter vom Sandstrand in Kallikratia entfernt. Die Wohnu…
$155,643
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Die Wohnung befindet sich in den Vororten von Vourvouru Dorf nur 100 Meter vom fantastischen…
$288,448
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sozopoli, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sozopoli, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Property Code: HPS5037 - Maisonette FOR SALE in Kallikrateia Sozopoli for € 220.000 . This …
$253,188
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kassandra Municipality, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kassandra Municipality, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 40 m²
Zu verkaufen Wohnung von 40 qm in Kassandra, Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 1. Sto…
$144,480
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Grekodom Development
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 50 m²
Zu verkaufen Wohnung von 57 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es best…
$154,246
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Grekodom Development
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Wohnung in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung
Nea Kallikrateia, Griechenland
Fläche 35 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 35 qm in Chalkidiki. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschos…
$123,916
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Grekodom Development
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Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 300 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$103,762
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Nea Fokea, Griechenland
Wohnung 6 Schlafzimmer
Nea Fokea, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 185 m²
Das Gebäude mit den Apartments befindet sich in der Umgebung von Nea Fokea Dorf 650 Meter vo…
$518,809
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 300 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$190,230
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Chalkidiki

mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Regionalbezirk Chalkidiki, Griechenland

mit Garage
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mit Terrasse
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