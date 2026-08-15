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Studios in Regionalbezirk Chalkidiki, Griechenland

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Municipality of Nea Propontida
11
Nea Kallikrateia
7
14 immobilienobjekte total found
Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 300 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$103,762
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Studio in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio
Nea Kallikrateia, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/1
Einführung eines luxuriösen Studios in einem Bauprojekt in Chalkidiki, Griechenland. Dieses …
$148,083
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Immobilienagentur
Halkidiki Properties
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Studio 3 Schlafzimmer in Sozopoli, Griechenland
Studio 3 Schlafzimmer
Sozopoli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 72 m²
Das neu gebaute Haus befindet sich in Delfinia Strandgebiet in der Umgebung von Kallikratia …
$184,454
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Studio 1 Schlafzimmer in Nea Irakleia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Irakleia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Etagenzahl 2
Der Komplex besteht aus drei Blöcken A-B-CBlock (A) Es wird auf einem vertikalen Grundstück …
$99,979
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Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Das Studio befindet sich in einem beliebten Touristen Nea Kallikratia 250 Meter vom Sandstra…
$92,303
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Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Das Studio befindet sich in einem beliebten Touristen Nea Kallikratia 650 Meter vom Sandstra…
$86,534
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TekceTekce
Studio 1 Schlafzimmer in Psakoudia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Psakoudia, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Das Studio befindet sich in Psakoudia Dorf 500 Meter vom Strand entfernt. Das Studio befinde…
$161,407
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Studio 5 Schlafzimmer in Gemeinde Sithonia, Griechenland
Studio 5 Schlafzimmer
Gemeinde Sithonia, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 333 m²
Der Komplex befindet sich in der Umgebung von Vourvourou Dorf 450 Meter vom Meer entfernt. E…
$1,90M
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Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich 500 Meter vom Sandstrand in Nea Kallikratia en…
$103,841
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Studio 1 Schlafzimmer in Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Municipality of Nea Propontida, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 19 m²
Dieses Studio befindet sich in der Umgebung von Nea Moudania Stadt 450 Meter vom schönen San…
$103,841
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Studio 1 Schlafzimmer in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Kallikrateia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 2/3
Willkommen in unserem Neubauprojekt!Wir freuen uns auf diese spannende Reise, etwas wirklich…
$97,627
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Studio in Nea Kallikrateia, Griechenland
Studio
Nea Kallikrateia, Griechenland
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Stockwerk 1/1
Einführung eines neuen Projekts in Halkidiki, Griechenland, mit luxuriösen Studios, die mit …
$119,606
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Immobilienagentur
Halkidiki Properties
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English
Studio 1 Schlafzimmer in Nea Flogita, Griechenland
Studio 1 Schlafzimmer
Nea Flogita, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Das neue Gebäude mit Apartments befindet sich nur 150 Meter vom Strand in Flogita entfernt. …
$137,301
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Studio 2 Schlafzimmer in Pefkochori, Griechenland
Studio 2 Schlafzimmer
Pefkochori, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 60 m²
Apartments for sale in the tourist town of Pefkohori are only 60 m from the sandy beach. Ide…
$188,327
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Immobilienangaben in Regionalbezirk Chalkidiki, Griechenland

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