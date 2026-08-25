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Wohnimmobilien in Region Mittelgriechenland, Griechenland

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Lokroi Municipality
15
Municipal Unit of Malesina
12
Agrafa Municipality
7
Municipality of Tanagra
12
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96 immobilienobjekte total found
Ferienhaus in Municipality of Tanagra, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Tanagra, Griechenland
Fläche 165 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus mit einer Fläche von 165 Quadratmetern in Attika. Die erste Et…
$303 529
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Reihenhaus in Delfi, Griechenland
Reihenhaus
Delfi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 151 m²
Verkauf Maisonette von 151 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgesc…
$301 081
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Villa in Municipality of Chalkida, Griechenland
Villa
Municipality of Chalkida, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 585 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 585 qm auf der Insel Euboea . Halbgeschoss besteht aus eine…
$1,89M
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Ferienhaus in Municipality of Tanagra, Griechenland
Ferienhaus
Municipality of Tanagra, Griechenland
Fläche 130 m²
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus mit einer Fläche von 130 Quadratmetern in Zentralgriechenland.…
$230 627
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Tragana, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Tragana, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 180 qm im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus e…
$531 319
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Villa in Municipality of Orchomenos, Griechenland
Villa
Municipality of Orchomenos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 311 m²
Levante Villas ist eine exklusive Sammlung von fünf Luxusvillen im ruhigen Küstendorf Skropo…
$811 680
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 380 m²
Verkauf 2-stöckige Villa mit 380 m2 im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus 3 Sch…
$920 953
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Delphi Municipality, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Delphi Municipality, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 430 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 430 qm im Zentrum Griechenlands. Halbgeschoss besteht aus e…
$259 756
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 420 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 420 qm in Zentralgriechenland. Das Untergeschoss besteht a…
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus in Aliveri, Griechenland
Ferienhaus
Aliveri, Griechenland
Fläche 200 m²
Das Anwesen besteht aus zwei Wohnungen mit vielen Innen- und Außendekorationsmöglichkeiten. …
$366 020
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Ferienhaus 5 Schlafzimmer in Arachova, Griechenland
Ferienhaus 5 Schlafzimmer
Arachova, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 250 m²
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 250 qm in Arachova. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmer…
$531 319
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 580 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 580 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus 3 …
$649 390
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Reihenhaus in Delphi Municipality, Griechenland
Reihenhaus
Delphi Municipality, Griechenland
Zum Verkauf Maisonette von 0 qm in Arachova. Die Maisonette hat eine Ebene. Ein herrlicher B…
$3,84M
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Region Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Region Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 102 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 102 m2 im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus 3 Sch…
$259 756
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 480 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 480 qm in Zentralgriechenland. Erdgeschoss besteht aus ein…
$1,77M
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Haus 2 Schlafzimmer in Karystos, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Karystos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
In einer der begehrtesten Küstenorte von Southern Evia, nur Momente vom Meer und umgeben von…
$468 771
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Reihenhaus in Melissochori, Griechenland
Reihenhaus
Melissochori, Griechenland
Fläche 170 m²
Das Stadthaus steht in der Nähe von Lagonisi, Attika, zum Verkauf. Das Haus befindet sich im…
$277 467
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Malesina, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Malesina, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 160 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 160 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus 4 Sch…
$755 654
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Arachova, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Arachova, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 402 m²
Verkauf 2-stöckiges Haus von 402 qm in Arachova. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimmer,…
$1,42M
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Villa in Dilesi, Griechenland
Villa
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 335 m²
2-stöckige Villa von 335 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzimmer m…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Agios Konstantinos, Griechenland
Reihenhaus
Agios Konstantinos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 111 m²
Verkauf Maisonette von 111 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stoc…
$440 404
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Ferienhaus 1 Schlafzimmer in Region Mittelgriechenland, Griechenland
Ferienhaus 1 Schlafzimmer
Region Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 70 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 70 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus einem …
$153 492
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Reihenhaus in Aliveri, Griechenland
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Aliveri, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 196 m²
Zum Verkauf Maisonette von 196 qm auf der Insel Euboea . Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdges…
$224 335
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Arachova, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Arachova, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 70 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 70 qm in Arachova. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$295 177
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
2-stöckige Villa von 240 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzi…
$448 669
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Villa in Region Mittelgriechenland, Griechenland
Villa
Region Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 595 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 595 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus 2 …
$1,83M
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Ferienhaus 4 Schlafzimmer in Melissochori, Griechenland
Ferienhaus 4 Schlafzimmer
Melissochori, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 214 m²
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 214 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit K…
$413 248
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Ferienhaus 7 Schlafzimmer in Dilesi, Griechenland
Ferienhaus 7 Schlafzimmer
Dilesi, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 299 m²
Zu verkaufen 3 -stöckiges Haus von 299 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus …
$767 461
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Livadia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Livadia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Zu verkaufen Wohnung von 85 qm im Zentrum Griechenlands. Die Wohnung befindet sich im 3. Sto…
$188 913
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Villa in Malesina, Griechenland
Villa
Malesina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Verkauf 2-stöckige Villa von 190 qm im Zentrum Griechenlands. Erdgeschoss besteht aus einem …
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