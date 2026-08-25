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Wohnungen in Region Mittelgriechenland, Griechenland

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2 Zimmer
3
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Livadia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Livadia, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 85 m²
Zu verkaufen Wohnung von 85 qm im Zentrum Griechenlands. Die Wohnung befindet sich im 3. Sto…
$188 913
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Wohnung 1 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Wohnung 1 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 2
Wohnung zum Verkauf, 2. Stock, in Nea Artaki.Die Immobilie hat eine Gesamtfläche von 26 qm. …
$76 031
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Delfi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Delfi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 155 m²
Zu verkaufen Wohnung von 155 qm in Mittelgriechenland. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock…
$383 730
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer in Region Mittelgriechenland, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Region Mittelgriechenland, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Wohnung von 100 qm in Mittelgriechenland. Die Wohnung befindet sich im Erdgesch…
$82 650
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Melissochori, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Melissochori, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 89 m²
Zu verkaufen Wohnung von 89 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$188 913
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Chalkida, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Chalkida, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/5
Die Wohnung steht mit einer Gesamtfläche von 90 Quadratmetern zum Verkauf.m.  im 1. Stock.  …
$99 983
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Immobilienangaben in Region Mittelgriechenland, Griechenland

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