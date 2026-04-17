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Villen in Municipality of Ilion, Griechenland

4 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Ilion, Griechenland
Villa
Municipality of Ilion, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 52 m²
Das Curve Park 6 liegt in der lebhaften und grünen Gegend von Ilion, Curve Project und biete…
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Villa in Municipality of Ilion, Griechenland
Villa
Municipality of Ilion, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 59 m²
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$341,594
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Municipality of Ilion, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 52 m²
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$292,201
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Villa in Municipality of Ilion, Griechenland
Villa
Municipality of Ilion, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 59 m²
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$338,953
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