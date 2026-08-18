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Villen in Limenas Markopoulou, Griechenland

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4 immobilienobjekte total found
Villa in Limenas Markopoulou, Griechenland
Villa
Limenas Markopoulou, Griechenland
Fläche 950 m²
Insgesamt verfügt das Haus über 7 Badezimmer sowie eine Gästetoilette und eine Außenpooltoil…
$2,60M
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Villa in Limenas Markopoulou, Griechenland
Villa
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 450 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 450 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schla…
$1,53M
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Villa in Limenas Markopoulou, Griechenland
Villa
Limenas Markopoulou, Griechenland
Fläche 132 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 132 qm. in Attika. Die erste Etage besteht aus einem Wohnz…
$925,477
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Villa 4 zimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Villa 4 zimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
This stunning 120 sqm house, built in 2020 on an 180 sqm plot, boasts 3 bedrooms, 3 bathroom…
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