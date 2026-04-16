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Villen in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland

6 immobilienobjekte total found
Villa in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 240 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 240 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$944,567
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Villa in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 810 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 810 qm in Athen. Keller besteht aus 3 Schlafzimmern, einer …
$4,13M
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Villa in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 160 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Abstel…
$2,48M
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Villa in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 540 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 540 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimm…
Preis auf Anfrage
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Villa in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 420 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 420 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$1,83M
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Villa in Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Griechenland
Schlafräume 7
Fläche 816 m²
Zu verkaufen 5-stöckige Villa von 816 qm in Attika. Der Keller besteht aus 3 Schlafzimmern, …
$2,36M
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Nils OttNils Ott

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