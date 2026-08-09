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Villen in Rafina, Griechenland

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4 immobilienobjekte total found
Villa in Rafina, Griechenland
Villa
Rafina, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 525 m²
Zu verkaufen im Bau 4-stöckige Villa von 525 qm in Attica. Keller besteht aus einem Abstellr…
$2,83M
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Villa in Rafina, Griechenland
Villa
Rafina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 220 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 220 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellrau…
$554,933
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Villa in Rafina, Griechenland
Villa
Rafina, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 386 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 386 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$1,42M
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Villa in Rafina, Griechenland
Villa
Rafina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 600 m²
Zu verkaufen 2 -stöckige Villa von 600 Quadratmetern in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus …
$2,24M
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