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Villen in Markopoulo, Griechenland

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Villa in Markopoulo, Griechenland
Villa
Markopoulo, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 385 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 385 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus Wohnzimme…
$708,425
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Villa in Markopoulo, Griechenland
Villa
Markopoulo, Griechenland
Fläche 220 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 220 qm in Attica. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$971,180
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