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Villen in Koropi, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Villa in Koropi, Griechenland
Villa
Koropi, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 425 m²
Koropi ( Agios Dimitrios Strand ) Erasmos Real Estate empfiehlt eine Villa von 425qm. auf ei…
$2,10M
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Villa in Koropi, Griechenland
Villa
Koropi, Griechenland
Schlafräume 12
Fläche 350 m²
Zu verkaufen 5 -stöckige Villa von 350 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Sch…
$1,53M
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Villa in Koropi, Griechenland
Villa
Koropi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 290 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 290 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$1,65M
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