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Villen in Municipal Unit of Neo Psychiko, Griechenland

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Villa in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Villa
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 10
Fläche 1 400 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 1400 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimm…
$3,78M
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Villa in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Villa
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 640 m²
Eine einzigartige Villa steht in einer prestigeträchtigen Gegend im Norden von Athen zum Ver…
$14,76M
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Villa in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Villa
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 386 m²
Zum Verkauf Villa von 386 qm in Athen. Ein herrlicher Blick auf den Berg öffnet sich aus den…
$1,89M
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Immobilienangaben in Municipal Unit of Neo Psychiko, Griechenland

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Luxuriös
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