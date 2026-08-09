Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Kallithea
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Municipality of Kallithea, Griechenland

;
reihenhäuser
3
7 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Municipality of Kallithea, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Kallithea, Griechenland
Fläche 136 m²
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 136 Quadratmetern in Athen. Das Stadthaus befindet si…
$798,626
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 2 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Haus 2 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Die Maisonette befindet sich in einem beliebten Touristendorf Kallithea 450 Meter zum Sandst…
$287,981
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 760 m²
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 760 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$5,02M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
TekceTekce
Reihenhaus in Municipality of Kallithea, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 162 m²
Verkauf Maisonette von 162 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 2. Stock besteht aus Wo…
$336,502
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Municipality of Kallithea, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 137 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 137 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 5. Stock beste…
$802,882
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 5 Schlafzimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Haus 5 Schlafzimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
A magnificent corner historical house of 450sqm, in one of the most beautiful areas of Athen…
$6,32M
Eine Anfrage stellen
Haus 1 zimmer in Municipality of Kallithea, Griechenland
Haus 1 zimmer
Municipality of Kallithea, Griechenland
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 30 m²
For sale a modern, amazing studio with an area of 30 sq.m. with a separate entrance. The kit…
$71,693
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Municipality of Kallithea, Griechenland

mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen