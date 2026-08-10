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Duplexes in Attika, Griechenland

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4 immobilienobjekte total found
Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Maisonette A – Privater Pool | Meerblick | Zeitgemäßes Wohnen an der Athener Riviera Im p…
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Palaio Faliro, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 129 m²
Stockwerk 1/6
Eine beeindruckende Maisonette, die sich derzeit im Umbau befindet und einen großzügigen Inn…
$932,687
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Doppelhaus 5 zimmer in Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Doppelhaus 5 zimmer
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Ausgezeichnete Baumaisonette in einem Komplex von 4 Immobilien mit exklusiver Nutzung eines …
$749,876
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Etagenzahl 2
Exquisite Maisonette auf dem Markt! Komplett renoviert und mit eigenem Eingang ausgestattet…
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Immobilienangaben in Attika, Griechenland

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