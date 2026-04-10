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Häuser in Municipality of Piraeus, Griechenland

Piräus
28
28 immobilienobjekte total found
Haus 6 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Haus 6 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 416 m²
Zu verkaufen ist ein Drei-Level-Ecke freistehendes Haus von 415.70 qm in Profitis Ilias, Pir…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 165 m²
Stockwerk 4/6
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 165 Quadratmetern in Athen. Das Stadthaus befindet si…
$740,368
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 6/7
Zum Verkauf Stadthausfläche von 131 qm in Athen im Bau. Das Stadthaus befindet sich auf 2 Eb…
$618,901
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Stockwerk 3/4
For sale maisonette of 100 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. 3rd floor con…
$305,966
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk -1
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 77 Quadratmetern in Athen. Das Stadthaus befindet sic…
$358,616
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Villa in Municipality of Piraeus, Griechenland
Villa
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Etagenzahl 1
For sale 1-storey cottage with an area of ​​68 sq.m. in Athens. The cottage consists of 2 be…
$248,717
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Melrose VillasMelrose Villas
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 162 m²
Stockwerk 2/3
For sale maisonette of 162 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. 2nd floor con…
$329,058
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Villa in Municipality of Piraeus, Griechenland
Villa
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/1
Building 200 sq.m. on a plot of 120 sq.m., close to the port of PiraeusSuitable for professi…
$515,878
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Etagenzahl 2
For sale maisonette of 123 sq.meters in Athens. The maisonette has 3 levels. Ground floor …
$392,560
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Ferienhaus 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 75 m²
For sale under construction 1-storey house of 75 sq.meters in Athens. The owners will be…
$300,193
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 6/7
Verkauf unter Baumaisonette von 100 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 6. Stock beste…
$409,879
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Villa in Municipality of Piraeus, Griechenland
Villa
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 3
Verkauf 4-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 120 Quadratmetern in Athen. Die erste Et…
$582,861
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 123 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf Stadthaus von 123 qm in Athen. Das Stadthaus befindet sich auf 3 Ebenen. Die ers…
$393,320
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Ferienhaus 1 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 200 m²
Das Gebäude befindet sich 200 m² auf einem 120 m² großen Grundstück in der Nähe des Hafens v…
$508,019
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 162 m²
Stockwerk 2/3
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 162 Quadratmetern in Athen. Das Stadthaus befindet si…
$329,695
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Reihenhaus 3 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Stockwerk -1/1
For sale maisonette of 77 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 levels. Semi-basement …
$357,922
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 6/7
Zum Verkauf Stadthausfläche von 100 qm in Athen im Bau. Das Stadthaus befindet sich auf 2 Eb…
$410,673
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Stockwerk 5/5
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 141 Quadratmetern in Athen. Das Stadthaus befindet si…
$609,674
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Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Etagenzahl 3
For sale 4-storey house of 120 sq.meters in Athens. Ground floor consists of 2 bedrooms, 2…
$577,294
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Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 165 m²
Stockwerk 4/6
Verkauf Maisonette von 165 qm in Athen. Die Maisonette hat 3 Ebenen. 4. Stock besteht aus Wo…
$738,936
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 141 m²
Stockwerk 5/7
Zu verkaufen Maisonette von 141 Quadratmetern in Athen .Die Maisonette hat 3 Werte. Der fünf…
$600,386
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Villa in Municipality of Piraeus, Griechenland
Villa
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Stockwerk 1/1
A 1-storey cottage with an area of ​​75 sq.m. is for sale in Athens under construction. Th…
$304,837
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Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Stockwerk 6/7
For sale under construction maisonette of 131 sq.meters in Athens. The maisonette has 2 leve…
$617,704
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Ferienhaus 3 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 68 qm in Athen. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohnz…
$248,236
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 5/2
Piräus,Maisonette Sale, 69.53 qm,Status des Objekts: im Bau,Boden: 5,2 Ebenen,1 Schlafzimmer…
$348,375
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Doppelhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Doppelhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 112 m²
Etagenzahl 2
Exquisite Maisonette auf dem Markt! Komplett renoviert und mit eigenem Eingang ausgestattet…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus in Municipality of Piraeus, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Piraeus, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 73 m²
Stockwerk 1
Piraeus, Mesonet Sale, 73.29 sq.m., The status of an object: in the process of constru…
$310,272
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Haus 2 zimmer in Municipality of Piraeus, Griechenland
Haus 2 zimmer
Municipality of Piraeus, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 73 m²
$275,984
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Eigenschaftstypen in Municipality of Piraeus

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