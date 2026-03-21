Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Aegina
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Municipality of Aegina, Griechenland

villen
7
cottages
3
reihenhäuser
4
17 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Municipality of Aegina, Griechenland
Haus 5 zimmer
Municipality of Aegina, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Erleben Sie die perfekte Mischung aus Ruhe und Bequemlichkeit in diesem atemberaubenden Einf…
$804,436
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Villa in Ägina, Griechenland
Villa
Ägina, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
$809,777
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 6 zimmer in Ägina, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Ägina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 215 m²
Etagenzahl 2
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 215 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$806,627
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
OneOne
Reihenhaus in Municipality of Aegina, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Aegina, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 130 m²
Stockwerk 1/1
Zum Verkauf Stadthaus von 130 qm in Attica. Das Stadthaus befindet sich auf 0 Ebenen. Die Im…
$293,112
Eine Anfrage stellen
Villa in Vathy, Griechenland
Villa
Vathy, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Etagenzahl 4
$586,225
Eine Anfrage stellen
Villa 6 zimmer in Ägina, Griechenland
Villa 6 zimmer
Ägina, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Stockwerk -1/3
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 270 qm auf Inseln. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer …
$1,73M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Nils OttNils Ott
Villa in Ägina, Griechenland
Villa
Ägina, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 270 m²
Stockwerk -1/3
$1,76M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 1 zimmer in Municipality of Aegina, Griechenland
Reihenhaus 1 zimmer
Municipality of Aegina, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 130 m²
Zu verkaufen Maisonette von 130 qm in Attika . Die Maisonette hat eine Ebene. Drei ökologisc…
$288,647
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Agia Marina, Griechenland
Villa
Agia Marina, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 600 m²
Stockwerk 1/1
$2,10M
Eine Anfrage stellen
Villa in Kontos, Griechenland
Villa
Kontos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
For sale 2-storey cottage with an area of ​​110 sq.m. in Attica. The first floor consists of…
$310,699
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 7 zimmer in Vathy, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Vathy, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 320 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer,…
$577,294
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 zimmer in Agia Marina, Griechenland
Villa 1 zimmer
Agia Marina, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 600 m²
Zu verkaufen Villa von 600 qm in Attika. Ein Blick auf die Stadt, das Meer, der Berg öffnet …
$2,07M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus in Ägina, Griechenland
Reihenhaus
Ägina, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf Stadthaus von 120 qm in Attica. Das Stadthaus befindet sich auf 2 Ebenen. Die er…
$644,847
Eine Anfrage stellen
Ferienhaus 3 zimmer in Kontos, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Kontos, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 110 qm auf Inseln. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzim…
$305,966
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 5 zimmer in Ägina, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Ägina, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen Maisonette von 120 Quadratmetern auf Inseln .Die Maisonette hat 2 Werte. Das Er…
$635,023
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Haus 3 zimmer in Vathy, Griechenland
Haus 3 zimmer
Vathy, Griechenland
Zimmer 3
Fläche 270 m²
Ausgezeichnetes Einfamilienhaus zu einem einzigartigen Preis. Tolle Gelegenheit! 3 Ebenen mi…
$334,960
Eine Anfrage stellen
Haus 10 zimmer in Vathy, Griechenland
Haus 10 zimmer
Vathy, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 350 m²
Etagenzahl 2
Detached house 350 sq.m. on a 527 sq.m. plot in Greece, Aegina, subarea Agioi is on sale. …
$449,925
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Municipality of Aegina, Griechenland

mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen