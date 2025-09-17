Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Nea Makri Municipal Unit, Griechenland

Nea Makri
3
62 immobilienobjekte total found
Haus 10 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Haus 10 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 1 060 m²
Etagenzahl 3
Freistehendes Haus zum Verkauf, erhöhten Erdgeschoss, befindet sich im Bereich Rafina. Das H…
$1,17M
Villa in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa
Municipality of Marathonas, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 400 m²
Stockwerk -1/4
Verkauf 4-stöckiges Ferienhaus von 400 Quadratmetern in Attica. Das Erdgeschoss besteht aus …
$762,092
Villa in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa
Municipality of Marathonas, Griechenland
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 330 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 330 Quadratmetern in Attica. Die ers…
$762,092
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 211 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 211 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimme…
$444,767
Villa in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa
Municipality of Marathonas, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 80 Quadratmetern in Attica. Das Feri…
$2,58M
Ferienhaus 10 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 10 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 400 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$702,264
Villa in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa
Municipality of Marathonas, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Etagenzahl 2
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 112 Quadratmetern in Attica. Die erste Etage bes…
$386,908
Villa in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa
Municipality of Marathonas, Griechenland
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 400 m²
Etagenzahl 4
Verkauf 4-stöckiges Ferienhaus von 400 Quadratmetern in Attica. Die erste Etage besteht aus …
$703,470
Villa in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa
Municipality of Marathonas, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 430 m²
Stockwerk -1/4
Zu verkaufen 4-stöckige Hüttenfläche von 430 qm in Attica im Bau. Das Erdgeschoss besteht au…
$785,541
Ferienhaus 2 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 2 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1-stöckiges Haus von 80 qm in Attika. Das Haus besteht aus einem Schlafzimmer, …
$2,57M
Villa in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa
Municipality of Marathonas, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus von 270 qm in Attica. Das Erdgeschoss besteht aus einem S…
$433,806
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 112 qm in Attika. Der erste Stock besteht aus 2 Schlafzim…
$386,245
Ferienhaus 1 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 430 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Villa von 430 qm in Attika. Ein herrlicher Blick auf die Stadt, das Meer, den B…
$1,17M
Villa in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa
Municipality of Marathonas, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 300 m²
Etagenzahl 5
Zu verkaufen 5-stöckige Hütte von 300 qm in Attica. Das erste Stockwerk besteht aus einem Wo…
$527,602
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 197 m²
Stockwerk 3/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 197 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer, eine …
$497,437
Villa in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa
Municipality of Marathonas, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 406 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 406 Quadratmetern in Attica. Das Erd…
$527,602
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 290 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 290 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$1,17M
Reihenhaus in Municipality of Marathonas, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Marathonas, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 165 m²
Stockwerk -1/3
Haus zu verkaufen von 165 qm in Attica. Das Stadthaus befindet sich auf 3 Ebenen. Das Erdges…
$410,357
Ferienhaus 3 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 70 qm in Athen. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Wohnz…
$257,497
Villa in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa
Municipality of Marathonas, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 570 m²
Stockwerk -1/4
Verkauf 4-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 570 Quadratmetern in Attica. Das Erdgesc…
$2,93M
Villa in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa
Municipality of Marathonas, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 275 m²
Stockwerk 1/2
Zweistöckiges Gebäude zum VerkaufDas zweistöckige Gebäude mit einer Gesamtfläche von 275 Qua…
$609,674
Villa in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa
Municipality of Marathonas, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 211 m²
Etagenzahl 2
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 211 Quadratmetern in Attica. Die erste Etage bes…
$445,531
Villa in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa
Municipality of Marathonas, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 130 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 1-stöckiges Ferienhaus von 130 qm in Attica. Das Ferienhaus besteht aus 2 Schla…
$480,704
Ferienhaus 9 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 9 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 406 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 3-stöckiges Haus von 406 qm in Attika. Das Untergeschoss besteht aus einem Schl…
$526,698
Villa in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa
Municipality of Marathonas, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 400 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus von 400 qm in Attica. Die erste Etage besteht aus 2 Schla…
$433,806
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 230 m²
Etagenzahl 1
Es steht ein zweistöckiges Haus mit einer unabhängigen Einzimmerwohnung im Untergeschoss mit…
$795,900
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 265 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2 -stöckiges Haus von 265 Quadratmetern in Attika. Der erste Stock besteht aus …
$918,796
Villa in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa
Municipality of Marathonas, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 545 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen 4-stöckige Hüttenfläche von 545 qm in Attica. Die erste Etage besteht aus einer…
$937,960
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Marathonas, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Marathonas, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 545 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 4 -stöckiges Haus von 545 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus einem Abste…
$936,353
Villa in Municipality of Marathonas, Griechenland
Villa
Municipality of Marathonas, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 360 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckige Hüttenfläche von 360 qm in Attica. Die erste Etage besteht aus einem …
$1,17M
