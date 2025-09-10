Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Spata - Artemida
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Municipality of Spata Artemida, Griechenland

Artemida Municipal Unit
31
Spata Loutsa Municipal Unit
5
36 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Haus 5 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Freistehendes Haus zum Verkauf, 1. Stock, befindet sich im Bereich Markopoulo. Das Haus hat …
$327,518
Ferienhaus 1 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 225 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 225 qm in Attica. Ein herrlicher Blick auf den Berg, der Wa…
$526,698
Villa 5 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Villa 5 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf 1-stöckige Villa von 200 qm in Athen. Villa besteht aus 4 Schlafzimmern, Wohnzimmer …
$1,15M
Reihenhaus 8 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Reihenhaus 8 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen Maisonette von 300 qm in Attika .Die Maisonette hat 4 Ebenen. Das Untergeschoss…
$614,481
Villa in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Villa
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 260 Quadratmetern in Attica. Die erste E…
$363,459
Villa in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Villa
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 320 m²
Etagenzahl 1
The villa is 320 sq.m., It consists of: basement : a separate apartment with one bedroo…
Preis auf Anfrage
Villa in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Villa
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 35 Quadratmetern in Attica. Das Feri…
$105,520
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 260 m²
Stockwerk 1/1
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 260 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern, …
$362,837
Reihenhaus in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 244 m²
Stockwerk -1/3
Haus zu verkaufen mit einer Fläche von 244 Quadratmetern in Attica. Das Stadthaus befindet s…
$703,470
Villa in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Villa
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 2
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 180 Quadratmetern in Attica. Die erste Etage bes…
$461,945
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 259 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen Maisonette von 259 qm in Attika .Die Maisonette hat 3 Werte. Das Untergeschoss …
$936,353
Ferienhaus 5 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 5 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 240 qm in Attica. Erdgeschoss besteht aus Wohnzimmer mit Kü…
$444,767
Reihenhaus 5 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf Maisonette von 220 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Halbgeschoss beste…
$491,585
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 254 m²
Stockwerk -1/1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 254 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einer Dusche WC, …
$334,746
Villa 11 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Villa 11 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 206 m²
Etagenzahl 2
Das ist die beste ArtemidaAthen, GriechenlandEntdecken Sie die Vorteile der Villa Artemida, …
$995,457
Reihenhaus in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 220 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf Stadthaus von 220 qm in Attica. Das Stadthaus befindet sich auf 3 Ebenen. Das Er…
$492,429
Villa in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Villa
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 1
2-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 240 Quadratmetern in Attica. Die erste Etage bes…
$445,531
Ferienhaus 4 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 95 qm in Attika. Das Haus besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohn…
$222,384
Ferienhaus 6 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 180 qm in Attika. Das Erdgeschoss besteht aus 2 Schlafzimm…
$461,154
Villa in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Villa
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 330 m²
Stockwerk 1/1
Zum Verkauf 1-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 330 Quadratmetern in Attica. Von den…
$879,337
Reihenhaus in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 259 m²
Stockwerk -1/3
Haus zu verkaufen von 259 qm in Attica. Das Stadthaus befindet sich auf 3 Ebenen. Das Erdges…
$937,960
Villa in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Villa
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Stockwerk -1/4
Verkauf 4-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 350 Quadratmetern in Attica. Das Erdgesc…
$762,092
Reihenhaus in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Stockwerk -1/4
Zum Verkauf Stadthaus von 300 qm in Attica. Das Stadthaus befindet sich auf 4 Ebenen. Das Er…
$615,536
Haus 7 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Haus 7 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 7
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 339 m²
Ausgezeichnetes Einfamilienhaus mit Keller und Dachboden. Nur 450 m vom Meer entfernt. In d…
$366,362
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 128 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 128 qm in Attica. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgeschoss b…
$392,098
Ferienhaus 8 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 175 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern,…
$526,698
Ferienhaus 2 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 2 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 35 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 35 qm in Attika. Das Haus besteht aus einem Schlafzimmer, W…
$105,340
Ferienhaus 7 zimmer in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Ferienhaus 7 zimmer
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 4-stöckiges Haus von 350 qm in Attica. Halbgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$760,786
Villa in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Villa
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 1-stöckige Villa von 200 Quadratmetern in Athen. Die Villa besteht aus 4 Schlafzimme…
$1,15M
Villa in Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Villa
Municipality of Spata Artemida, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 175 m²
Stockwerk -1/3
Zum Verkauf 3-stöckiges Ferienhaus mit einer Fläche von 175 Quadratmetern in Attica. Das Erd…
$527,602
