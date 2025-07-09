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Wohnkomplex Tbilisi Waterfront

Tiflis, Georgien
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ID: 35064
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 30.03.26

Standort

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  • Grundstück
    Georgien
  • Stadt
    Tiflis
  • Adresse
    Rustavi Highway

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2028

Über den Komplex

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Standort: Kirtsanisi,

Tbilisi – entlang der Mtkvari (Kura) Flussansicht auf Karte.

Gesamtland: ca. 6,000.000 m2

Übergabe: Juni 2029 ⸻

PHASE 1 Phase 1 vereint rund 81 Villen, 64 Stadthäuser und 120 Wohnungen, jedes Cluster gated für Sicherheit und Privatsphäre.

• Villen: auf der Terrasse arrangiert • Große Villen entlang der Vorderseite mit Panoramablick auf den Fluss • Mittele Villen in der zweiten Reihe • Kleinere Villen nach hinten • Jeder Tier hat seinen eigenen Eingang und Sinn der Gemeinschaft • Stadthäuser: sitzen unabhängig um den Umfang mit dedizierten Zufahrtsstraßen und Annehmlichkeiten • Community Clubhouses: Jedes Cluster verfügt über ein Clubhaus mit: • Wohn-Einzel-Café • Sportplätze (Tennis, Paddel, Basketball) • Mini-Markt • Hallen-Sozialräume ⸻

Pricing Apartments: • 1-Schlafzimmer: von USD 115.000 – 150.000 • 2-Schlafzimmer: von USD 175.000 – 225.000 • 3-Schlafzimmer: von USD 260.000 – 299.000 Townhouses: USD 350.000 – 545.000 Villen: von USD 560.000 – 1,250.000 ⸻ Zahlungsplan • 10% Anzahlung – Dezember 2026 • 10% Installation – Juni 2027 • 10% Installation – Dezember 2027 • 60%

Nach der Übergabe – Juni 2029 ⸻

Infrastruktur & Einrichtungen • 8,5 km Flussfront (≈17 km insgesamt beide Seiten) • Mehrere Sport- & Freizeit-Hubs über das Masterplan • Schule & Kindergarten innerhalb der zentralen Nabe • Dedizierte Clubhäuser für jede Gemeinde Cluster • Einzelhandelspromenade mit feinen Restaurants, Boutiquen und Marina Zugang ⸻

Weitere Merkmale • 6,000.000 m2 Master-Entwicklung • 17 km Wasser am Wasser • 15 Minuten zum Flughafen Tbilisi • Gesicherte Cluster mit exklusiven Annehmlichkeiten • Integrierter Einzelhandel, Gastfreundschaft & Lifestyle-Einrichtungen

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Tiflis, Georgien
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