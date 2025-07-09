Wohnkomplex Mira Verde

Entwickler: Mira Entwicklung
Projekt: Mira Verde
Standort: Tabakhmela–Shavnabada Straße
Wohnungstypen & Preise
• Studio: 37,96 m2 | ab $175.000 | ab $4,610 pro m2
• 2-Schlafzimmer: 74,91 m2 | ab $295,100 | ab $3,939 pro m2
• 3-Schlafzimmer: 107,81 m2 | ab $555,968 | ab $5,157 pro m2
Ferienwohnung Größe: 37.96 – 1.500 m2
Projektübersicht
• Anzahl der Gebäude: 20
• Böden: 2–5
• Bautechnik: Monolith-Rahmen
• Parkplatz: Parkplatz im Obergeschoss
• Cadastral Numbers: 81.03.16.025, 81.03.16.026
• Aufzug: Ja.
• Sicherheit: 24/7 Videoüberwachung, Sicherheitspersonal, Concierge
• Status: Komplett, komplett fertig
Infrastruktur & Infrastruktur • Panoramablick auf die Stadt • Kindergarten • AI University • Einkaufszentren • Büroräume • Europäische Schule • Wellnesszentrum • Restaurants und Cafés • 18-Loch-Golfplatz • Hotel • Medizinisches Zentrum