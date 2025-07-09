  1. Realting.com
Wohnkomplex Krtsanisi Reserve Villas

, Georgien
Preis auf Anfrage
Zahlung mit Kryptowährung
;
23
ID: 33096
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 23.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2029
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Krtanisi Park am Kura River bietet Bewohnern und Besuchern eine seltene Gelegenheit, die Ruhe der unberührten Natur zu erleben, während sie mit dem Komfort des modernen städtischen Lebens verbunden bleiben. Die atemberaubende Landschaft im erhaltenen Hochwasserwald schafft eine ideale Kulisse für ein ruhiges und luxuriöses Leben.

Die Vision für den Krtsanisi Park umfasst sowohl die Erhaltung als auch die Gemeinschaft und erkennt an, dass der wirksamste Schutz von Menschen kommt, die natürliche Systeme verstehen und schätzen. Bewohner werden in Georgiens bemerkenswerte Natur eingeführt und genießen erstklassige Annehmlichkeiten. Die dynamische Flussumgebung schafft ein unvergleichliches Gefühl des Flusses während der Entwicklung und bietet Bewohnern kontinuierlichen Zugang zu Wasser-basierte Erholung und die kühlenden und beruhigenden Auswirkungen der Präsenz des Flusses.

Entwicklung Highlights:

  • Gesamtfläche: 590 Hectares of master-planned excellence.

  • Waterfront: 10 Kilometer unberührter Flussufer und Promenade.

  • Grüner Raum: 310 Hectares der offenen Natur und Parks.

  • Soziale Infrastruktur: Eliteschulen, erstklassige Kliniken, professionelle Sportanlagen und Sicherheit.

  • Luxury Living: Premium-Hotels, Markenhäuser, Designer-Shopping und Signature-Restaurants & Bars.

  • Kunst & Kultur: Dedizierte Unterhaltungsviertel und Spa & Wellness-Retreats.

  • Luxuriöse Ein- und Mehrfamilienhäuser, Villen und Apartments.

Tbilisi Waterfront ist, wo die Brücken der Stadt mehr symbolisieren als nur Durchgang – sie repräsentieren Einheit und Kontinuität. Hier inspiriert die Tradition die Innovation und jeder Raum spiegelt die Wärme der georgischen Gastfreundschaft wider.

Verfügbare Layouts (Renoviert):

  • 3-Schlafzimmer Villa: 2 Stories | 293 m2 — Preis pro Anfrage

  • 3-Schlafzimmer Villa: 2 Geschichten | 307 m2 — Preis pro Anfrage

  • 4 Zimmer Villa: 2 Geschichten | 345 m2 — Preis pro Anfrage

  • 4 Zimmer Villa: 2 Geschichten | 367 m2 — Preis pro Anfrage

  • 6-Zimmer Villa: 2 Geschichten | 595 m2 — Preis pro Anfrage

  • 6-Zimmer Villa: 2 Geschichten | 596 m2 — Preis pro Anfrage

Das Projekt befindet sich im Ponichala Managed Reserve und bietet direkten Zugang zu einem einzigartigen Biodiversitäts-Hotspot. Dieses geschützte Waldökosystem sorgt dafür, dass Ihre Ansichten smaragdgrün bleiben und Ihre Luft bleibt unberührt und bietet einen dauerhaften natürlichen Puffer zwischen Ihrem Zuhause und dem Bustle der Stadt.

Standort auf der Karte

, Georgien

