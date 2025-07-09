Wohnung in einem Neubau White Square Kutaisi

Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
About the project
A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street.
This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas.
The advantageous location makes it appealing for potential homeowners or investors. Additionally, the northern side of the project offers a scenic view of Bagrati Temple.
Will Finish: December 2026
Address: Kutaisi, Lado Asatiani Street 96
Kutaissi, Georgien
