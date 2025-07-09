  1. Realting.com
  4. Wohnung in einem Neubau White Square Kutaisi

Kutaissi, Georgien
von
$30,000
;
3
ID: 20913
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.11.25

Standort

  • Grundstück
    Georgien
  • Region / Bundesland
    Imeretien
  • Stadt
    Kutaissi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithisch
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    15

Über den Komplex

About the project A new residential complex called "White Square" is under construction in Kutaisi, situated on Lado Asatiani Street. This 15-story building will feature 307 apartments for residents, along with diverse commercial and office areas. The advantageous location makes it appealing for potential homeowners or investors. Additionally, the northern side of the project offers a scenic view of Bagrati Temple. Will Finish: December 2026 Address: Kutaisi, Lado Asatiani Street 96

Standort auf der Karte

Ausbildung
Gesundheitspflege

