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Stadthäuser mit Swimmingpool in Bezirk Paphos, Zypern

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Chloraka
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Koinoteta Chloraka
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1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 3 zimmer in Kissonerga, Zypern
Reihenhaus 3 zimmer
Kissonerga, Zypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 145 m²
Etagenzahl 2
Allows the investment permanent residence the location of the Amber Homes in   the kisserg…
$420,285
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Immobilienangaben in Bezirk Paphos, Zypern

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