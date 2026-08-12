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Reihenhaus mit Garten kaufen in Bezirk Paphos, Zypern

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Paphos
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Reihenhaus in Paphos, Zypern
Reihenhaus
Paphos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 91 m²
Zu verkaufen ist ein charmantes Stadthaus in der begehrten Gegend von Universal, ideal für d…
$432,919
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Reihenhaus in Geroskipou, Zypern
Reihenhaus
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Ein Wohnkomplex mit einzigartigen Designs, harmonische Mischung der Natur mit moderner Archi…
$806,625
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Reihenhaus in Konia, Zypern
Reihenhaus
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Zwei-Zimmer-Stadthaus in einem Luxus-Komplex in Konia Village. Diese fabelhafte Residenz ge…
$414,836
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LDV InvestLDV Invest
Reihenhaus in Konia, Zypern
Reihenhaus
Konia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 99 m²
Zwei-Zimmer-Stadthaus in einem Luxus-Komplex in Konia Village. Diese fabelhafte Residenz ge…
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Reihenhaus in Geroskipou, Zypern
Reihenhaus
Geroskipou, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Ein Wohnkomplex mit einzigartigen Designs, harmonische Mischung der Natur mit moderner Archi…
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Immobilienangaben in Bezirk Paphos, Zypern

mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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