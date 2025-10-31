Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Zypern
  3. Nikosia
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Bergblick

Wohnungen mit Bergblick kaufen in Nikosia, Zypern

Nikosia
38
Strovolos
418
Nikosia
313
Lakatamia
261
Zeig mehr
4 immobilienobjekte total found
Wohnung in Pachyammos, Zypern
Wohnung
Pachyammos, Zypern
This breathtaking residential land in Pachyammos, Nicosia, offers the perfect blend of natur…
$290,302
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kokkina, Zypern
Wohnung
Kokkina, Zypern
Welcome to one of Cyprus’s most coveted coastal treasures: a privileged seafront plot in Pac…
$754,786
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Kato Pyrgos, Zypern
Wohnung
Kato Pyrgos, Zypern
This 900-square-meter plot in Kato Pyrgos, Nicosia, falls under Zone H2b, which allows for a…
$87,091
Eine Anfrage stellen
Monte OnlineMonte Online
Wohnung in Pachyammos, Zypern
Wohnung
Pachyammos, Zypern
New reduce price for quick sale! Only 29.500 euros! Residential land is available for sale…
$34,256
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Nikosia

penthäuser
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Nikosia, Zypern

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen