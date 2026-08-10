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Wohnungen in Nikosia, Zypern

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Lakatamia
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 84 m²
Verwöhnen Sie mit modernem Komfort in dieser 2-Zimmer-Wohnung mit eigenem Dusche, eingebette…
$204,443
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 177 m²
Stockwerk 3/3
Mit großzügigen Wohnräumen und außergewöhnlichem Komfort sind die Apartments mit drei Schlaf…
$533,529
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Modernes Projekt befindet sich in einem der privilegierten Gebiete in Strovolos, Nicosia. Da…
$332,771
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Latsia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Latsia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Ein neuer Komplex in Latsia mit einfachem Zugang zur Autobahn und zum Stadtzentrum, in der N…
$271,507
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Modernes Projekt in Lakatamia, Nikosia. Das Projekt besteht aus 12 Wohnungen. Hauptmerkmale …
$244,996
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 101 m²
Das Projekt umfasst 2 Blocks Studio, 1-Zimmer und 2-Zimmer-Wohnungen und eine Vielzahl von E…
$431,340
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Dieses stilvolle 2+1 Schlafzimmer und Badezimmer Penthouse bietet Privatsphäre und Komfort i…
$384,070
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Stilvolles Projekt in Engomi, Nicosia. 3 Km von der amerikanischen und russischen Botschaft,…
$588,462
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 257 m²
Etagenzahl 2
Apartment mit 2 Schlafzimmern – ideal für modernes Familienleben Diese Zwei-Zimmer-Wohnung b…
$460,770
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Modernes Projekt in zentraler Lage in Aglantzia, Nicosia. Das Projekt umfasst 12 Apartments.…
$357,619
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 97 m²
Moderne 2-Zimmer-Wohnung in Zakaki, Limassol, in der Nähe von MyMall und City of Dreams Reso…
$378,161
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Latsia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Latsia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Eine einzigartige Lage, die diese Wohnung wirklich auseinander setzt, bietet Exklusivität un…
$283,621
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 83 m²
Einführung einer atemberaubenden neuen Wohnentwicklung in einem der begehrtesten Gegenden vo…
$348,617
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 89 m²
Ein modernes Projekt in Engomi, Nicosia. Es befindet sich in einer ruhigen, Wohngegend, in d…
$312,823
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 92 m²
Auf der ersten Etage eines kleinen, exklusiven Gebäudes mit nur acht Zwei-Zimmer-Wohnungen, …
$333,255
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Dali, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dali, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Diese neu im Bau 3 Schlafzimmer Luxusresidenz verkörpert modernes Design und Funktionalität.…
$366,344
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Ein modernes Projekt in Strovolos Bereich. Eine schöne Wohngegend von Nikosia, mit einfachem…
$291,726
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Ein modernes Luxus-Gebäude mit modernen Apartments mit 2 und 3 Schlafzimmern. Diese deluxe A…
$1,18M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 113 m²
New Modern Projekt in Engomi, Nikosia. Das Projekt besteht aus 3 Etagen und 18 Wohnungen ins…
$299,429
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Diese schöne 3-Zimmer-Wohnung befindet sich in einer ruhigen Wohngegend im Herzen von Nicosi…
$483,991
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 77 m²
Derzeit sind zwei außergewöhnliche Wohnungskomplexe mit jeweils 21 Wohnungen im Bau und biet…
$257,622
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 108 m²
Das moderne Projekt befindet sich in einer ruhigen Gegend in Aglantzia. Das Gebäude besteht …
$412,178
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 159 m²
Das moderne Projekt befindet sich in einer privilegierten Lage von Nicosia in Akropolis, in …
$458,621
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lakatamia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 164 m²
In einer so engen Nähe zu allen Annehmlichkeiten bietet dieses atemberaubende neue semi-abge…
$404,409
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Strovolos, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Strovolos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 2
Geplant für die Lieferung im Juni 2027, diese Energieklasse Ein Wohnprojekt bietet modernes …
$398,190
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 2 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Ein Luxusprojekt in bester Lage in Nicosias Lykavitos Bereich in der Nähe der Kalipoleos Str…
$290,394
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Latsia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Latsia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 149 m²
Dieses wesentliche 3 Schlafzimmer Einfamilienhaus liegt nur wenige Minuten vom grünen Nation…
$413,614
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Penthouse in Strovolos, Zypern
Penthouse
Strovolos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk 4
Diese moderne 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in einem modernen Wohnhaus in der wünschenswert…
$393,738
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 3 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Schönes 3-Zimmer-Penthouse mit 3 Schlafzimmern mit privatem Dachgarten befindet sich im Herz…
$684,670
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Nikosia, Zypern
Wohnung 4 Schlafzimmer
Nikosia, Zypern
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 170 m²
Schönes 3+1 Schlafzimmer Haus in Stelmek, bestehend aus 170 Quadratmetern. Dieses Haus zeich…
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