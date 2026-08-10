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Studios in Nikosia, Zypern

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Studio in Yeri, Zypern
Studio
Yeri, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 19 m²
Stockwerk 1/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken, die in einem ruhigen Viertel eingebettet si…
$154,080
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Studio in Lakatamia, Zypern
Studio
Lakatamia, Zypern
Fläche 43 m²
Neues Luxus-Zielprojekt von Pafos, wo Eleganz und Ruhe auf Komfort, Harmonie und Gelassenhei…
$211,534
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Studio in Yeri, Zypern
Studio
Yeri, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 18 m²
Stockwerk 2/2
Entdecken Duopoly, ein Komplex aus zwei Blöcken in einer ruhigen Nachbarschaft, bietet diese…
$154,080
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Studio in Strovolos, Zypern
Studio
Strovolos, Zypern
Fläche 57 m²
Stockwerk 57
Cape Town Lofts liegt im renommierten Stadtteil Strovolos von Nicosia. Diese Stadt ist als B…
$192,959
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Studio in Lakatamia, Zypern
Studio
Lakatamia, Zypern
Fläche 44 m²
Das Projekt umfasst 2 Blocks Studio, 1-Zimmer und 2-Zimmer-Wohnungen und eine Vielzahl von E…
$218,624
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Immobilienangaben in Nikosia, Zypern

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