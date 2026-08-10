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Penthäuser in Nikosia, Zypern

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13 immobilienobjekte total found
Penthouse in Strovolos, Zypern
Penthouse
Strovolos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk 4
Diese moderne 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in einem modernen Wohnhaus in der wünschenswert…
$393,738
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Penthouse in Nikosia, Zypern
Penthouse
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 147 m²
Stockwerk 3/3
Apartment mit 2 Schlafzimmern – Geräumiges modernes Komfort in einer erstklassigen Lage Die …
$396,965
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Penthouse in Strovolos, Zypern
Penthouse
Strovolos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Stockwerk 4
Diese moderne 2-Zimmer-Wohnung befindet sich in einem modernen Wohnhaus in der wünschenswert…
$400,707
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Penthouse in Strovolos, Zypern
Penthouse
Strovolos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 127 m²
Stockwerk 4/4
Dieses moderne 2-Zimmer-Penthouse befindet sich in einem neuen Wohnkomplex mit niedriger Dic…
$365,863
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Penthouse in Strovolos, Zypern
Penthouse
Strovolos, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 4/4
Dieses moderne 2-Zimmer-Penthouse bietet qualitativ hochwertiges Wohnen in der wünschenswert…
$377,477
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Penthouse in Strovolos, Zypern
Penthouse
Strovolos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 158 m²
Stockwerk 4/4
Dieses geräumige Penthouse mit 3 Schlafzimmern bietet raffiniertes modernes Wohnen in einem …
$458,780
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Penthouse in Lakatamia, Zypern
Penthouse
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 2
Fläche 97 m²
Das Zwei-Zimmer-Penthouse bietet eine perfekte Mischung aus modernem Luxus, Privatsphäre und…
$219,806
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Penthouse in Agios Ioannis, Zypern
Penthouse
Agios Ioannis, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Stockwerk 5
3-Zimmer-Wohnung Das Drei-Zimmer-Penthouse bietet ein geräumiges und erhöhtes Wohnerlebnis, …
$383,285
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Penthouse in Nikosia, Zypern
Penthouse
Nikosia, Zypern
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 171 m²
Stockwerk 2/2
Apartment mit 2 Schlafzimmern – ideal für modernes Familienleben Diese Zwei-Zimmer-Wohnung b…
$449,680
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Penthouse in Lakatamia, Zypern
Penthouse
Lakatamia, Zypern
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Das Drei-Zimmer-Penthouse verkörpert raffinierten Luxus, modernes Design und unvergleichlich…
$269,440
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Penthouse in Strovolos, Zypern
Penthouse
Strovolos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
Stockwerk 4/4
Dieses geräumige Penthouse mit 3 Schlafzimmern bietet raffiniertes modernes Wohnen in einem …
$456,457
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Penthouse in Strovolos, Zypern
Penthouse
Strovolos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 144 m²
Stockwerk 4/4
Dieses moderne 3-Zimmer-Penthouse bietet qualitativ hochwertiges Wohnen in der wünschenswert…
$476,202
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Penthouse in Strovolos, Zypern
Penthouse
Strovolos, Zypern
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 167 m²
Stockwerk 2/3
Dieses geräumige Penthouse mit 3 Schlafzimmern bietet einen großzügigen Wohnraum und moderne…
$423,936
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Immobilienangaben in Nikosia, Zypern

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