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Gewerbeimmobilien in Bezirk Larnaka, Zypern

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Larnaka
49
Aradippou
3
74 immobilienobjekte total found
Büro 110 m² in Larnaka, Zypern
Büro 110 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 110 m²
Diese professionelle Bürofläche, die sich an der prominenten Artemidos Road in der Skala-Reg…
$240,566
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Geschäft in Larnaka, Zypern
Geschäft
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Der Nicolaides Complex befindet sich im Zentrum von Larnaca, im Herzen des lebhaften Einkauf…
$254,017
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Geschäft in Larnaka, Zypern
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Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Der Nicolaides Complex befindet sich im Zentrum von Larnaca, im Herzen des lebhaften Einkauf…
$138,555
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Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Stockwerk 2/6
Prestigious Office Space in einem Landmark Larnaca Standort Diese moderne Bürofläche befinde…
$1,32M
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Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Stockwerk 2/6
Prestigious Office Space in einem Landmark Larnaca Standort Diese moderne Bürofläche befinde…
$1,24M
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Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Stockwerk 2/6
Prestigious Office Space in einem Landmark Larnaca Standort Diese moderne Bürofläche befinde…
$1,21M
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TekceTekce
Gewerbefläche 945 m² in Larnaka, Zypern
Gewerbefläche 945 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 945 m²
Etagenzahl 4
Die krönende Herrlichkeit dieses architektonischen Juwels ist die Lage, in Faneromeni Bereic…
$2,89M
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Hotel 1 000 m² in Larnaka, Zypern
Hotel 1 000 m²
Larnaka, Zypern
Schlafräume 20
Fläche 1 000 m²
Das Hotel liegt im Herzen von Larnaca, ist ideal in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkei…
$3,84M
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Investition 1 387 m² in Pervolia, Zypern
Investition 1 387 m²
Pervolia, Zypern
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 1 387 m²
Strandfront 7 Villen zum Verkauf in Pervolia Touristengebiet für Larnaca. Die Häuser sind mi…
$3,07M
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Investition 507 m² in Larnaka, Zypern
Investition 507 m²
Larnaka, Zypern
Schlafräume 13
Anzahl der Badezimmer 13
Fläche 507 m²
Duplex-Wohnungen, voll möbliert, Titel deeds zur Verfügung. Keine Transfergebühr oder V.A.T.…
$2,07M
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Investition 1 335 m² in Larnaka, Zypern
Investition 1 335 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 1 335 m²
Einzigartige Investitionsmöglichkeit an der spektakulärsten Lage von Larnaca am Finikoudes S…
$5,31M
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Büro 830 m² in Choirokoitia, Zypern
Büro 830 m²
Choirokoitia, Zypern
Zimmer 16
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 830 m²
Dieses agro-touristische Aparthotel befindet sich im Dorf Tohni, bekannt für seine tradition…
$1,74M
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Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Prestigious Office Space in einem Landmark Larnaca Standort Diese moderne Bürofläche befinde…
$1,26M
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Investition 375 m² in Skarinou, Zypern
Investition 375 m²
Skarinou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 375 m²
Einfamilienhaus und eine Werkstatt in Skarinou Das Haus hat eine innere Fläche von 208 qm un…
$322,663
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Gewerbefläche 1 437 m² in Larnaka, Zypern
Gewerbefläche 1 437 m²
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 1 437 m²
Ein kommerzielles Gebäude in Agios Nikolaos, Larnaca Gemeinde. Das Gebäude besteht aus einem…
$1,68M
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Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Etagenzahl 6
Prestigious Office Space in einem Landmark Larnaca Standort Diese moderne Bürofläche befinde…
$1,36M
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Investition 790 m² in Bezirk Larnaka, Zypern
Investition 790 m²
Bezirk Larnaka, Zypern
Schlafräume 15
Fläche 790 m²
Hervorragend in der Küstenstadt Livadia, in der Nähe des Meeres, mit einfachem und schnellen…
$1,86M
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Restaurant, Café in Psematismenos, Zypern
Restaurant, Café
Psematismenos, Zypern
Auf dem Markt ist ein Grundstück für Wohnentwicklung, in der Gegend von Psematismenos, Larna…
$138,412
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Büro 169 m² in Larnaka, Zypern
Büro 169 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 169 m²
Ein neuer Komplex im Stadtzentrum von Larnaca. Der Komplex befindet sich bequem zu Fuß vom h…
$564,364
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Büro 210 m² in Larnaka, Zypern
Büro 210 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 210 m²
Premium Büroräume im Herzen des Geschäftsviertels von Larnaca, mit atemberaubendem 270-Grad …
$758,710
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Geschäft in Larnaka, Zypern
Geschäft
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Der Shop Nr.1 befindet sich im pulsierenden Herzen von Larnaca und bietet eine außergewöhnli…
$406,514
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Büro 120 m² in Larnaka, Zypern
Büro 120 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 120 m²
Dieses Büro befindet sich in bester Lage in Larnaca. Es liegt an der Kreuzung zwischen dem S…
$567,972
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Geschäft 295 m² in Larnaka, Zypern
Geschäft 295 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 295 m²
Ein Einzelhandel im Erdgeschoss in Larnaca. Das Geschäft besteht aus einem offenen Einzelhan…
$764,351
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Gewerbefläche 539 m² in Larnaka, Zypern
Gewerbefläche 539 m²
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 539 m²
Ein kommerzielles Gebäude zum Verkauf in Skala, Larnaca. Es wurde um 2006 komplett renoviert…
$855,837
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Gewerbefläche in Larnaka, Zypern
Gewerbefläche
Larnaka, Zypern
Stockwerk 4
Modernes energieeffizientes Leben Premium 3-Schlafzimmer Apartments in einem energieeffizien…
$2,89M
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Geschäft 300 m² in Larnaka, Zypern
Geschäft 300 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 300 m²
Handelsgeschäft im Stadtzentrum von Larnaca. Es hat 300 qm überdachte Bereiche und es befind…
$472,186
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Hotel 1 633 m² in Larnaka, Zypern
Hotel 1 633 m²
Larnaka, Zypern
Schlafräume 40
Fläche 1 633 m²
Dieses moderne 4-stöckige Hotel liegt günstig im historischen Zentrum von Larnaca auf einer …
$15,35M
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Lager 2 978 m² in Xylotymbou, Zypern
Lager 2 978 m²
Xylotymbou, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 2 978 m²
Eine Farm in Xylotymvou. Der Bauernhof besteht aus: Verpackungs- und Bürogebäude mit einer …
$1,06M
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Gewerbefläche 713 m² in Bezirk Larnaka, Zypern
Gewerbefläche 713 m²
Bezirk Larnaka, Zypern
Fläche 713 m²
Etagenzahl 3
Modernes Wohnen mit Privatdach Oasis in Prime Location Stilvolles Top-Floor Apartment mit D…
$3,69M
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Gewerbefläche 775 m² in Larnaka, Zypern
Gewerbefläche 775 m²
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 775 m²
Ein zweistöckiges Gebäude in Larnaca Stadtzentrum. Es besteht aus Stauraum im Erdgeschoss un…
$648,339
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