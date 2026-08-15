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Hotels in Bezirk Larnaka, Zypern

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Larnaka
3
6 immobilienobjekte total found
Hotel 1 000 m² in Larnaka, Zypern
Hotel 1 000 m²
Larnaka, Zypern
Schlafräume 20
Fläche 1 000 m²
Das Hotel liegt im Herzen von Larnaca, ist ideal in der Nähe der wichtigsten Sehenswürdigkei…
$3,84M
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Hotel 1 633 m² in Larnaka, Zypern
Hotel 1 633 m²
Larnaka, Zypern
Schlafräume 40
Fläche 1 633 m²
Dieses moderne 4-stöckige Hotel liegt günstig im historischen Zentrum von Larnaca auf einer …
$15,35M
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Hotel 10 133 m² in Oroklini, Zypern
Hotel 10 133 m²
Oroklini, Zypern
Schlafräume 70
Fläche 10 133 m²
Gesamtgröße des Grundstücks: 13.257m2 Gesamtbaufläche: 10.133m2 (inkl. Keller) Gesamtbau…
$15,35M
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Hotel 830 m² in Tochni, Zypern
Hotel 830 m²
Tochni, Zypern
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 830 m²
In den sanften Hügellandschaften von Tochni bietet dieses Agrotourismus Aparthotel eine Inve…
$1,74M
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Hotel 895 m² in Dromolaxia, Zypern
Hotel 895 m²
Dromolaxia, Zypern
Schlafräume 20
Fläche 895 m²
Diese Stadtapartments sind 400 Meter von der Larnaca Beach Promenade entfernt und bieten Sel…
$2,95M
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Hotel 3 500 m² in Larnaka, Zypern
Hotel 3 500 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 3 500 m²
Freundlicher und etablierter Hotel-Appartement-Komplex mit Geschäften, ideal in der Nähe des…
$11,80M
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TekceTekce

Eigenschaftstypen in Bezirk Larnaka

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