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Büroräume in Bezirk Larnaka, Zypern

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Larnaka
20
21 immobilienobjekt total found
Büro 110 m² in Larnaka, Zypern
Büro 110 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 110 m²
Diese professionelle Bürofläche, die sich an der prominenten Artemidos Road in der Skala-Reg…
$240,566
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Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Stockwerk 2/6
Prestigious Office Space in einem Landmark Larnaca Standort Diese moderne Bürofläche befinde…
$1,32M
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Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Stockwerk 2/6
Prestigious Office Space in einem Landmark Larnaca Standort Diese moderne Bürofläche befinde…
$1,24M
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Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Stockwerk 2/6
Prestigious Office Space in einem Landmark Larnaca Standort Diese moderne Bürofläche befinde…
$1,21M
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Büro 830 m² in Choirokoitia, Zypern
Büro 830 m²
Choirokoitia, Zypern
Zimmer 16
Schlafräume 16
Anzahl der Badezimmer 14
Fläche 830 m²
Dieses agro-touristische Aparthotel befindet sich im Dorf Tohni, bekannt für seine tradition…
$1,74M
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Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Prestigious Office Space in einem Landmark Larnaca Standort Diese moderne Bürofläche befinde…
$1,26M
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TekceTekce
Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Etagenzahl 6
Prestigious Office Space in einem Landmark Larnaca Standort Diese moderne Bürofläche befinde…
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Büro 169 m² in Larnaka, Zypern
Büro 169 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 169 m²
Ein neuer Komplex im Stadtzentrum von Larnaca. Der Komplex befindet sich bequem zu Fuß vom h…
$564,364
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Büro 210 m² in Larnaka, Zypern
Büro 210 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 210 m²
Premium Büroräume im Herzen des Geschäftsviertels von Larnaca, mit atemberaubendem 270-Grad …
$758,710
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Büro 120 m² in Larnaka, Zypern
Büro 120 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 120 m²
Dieses Büro befindet sich in bester Lage in Larnaca. Es liegt an der Kreuzung zwischen dem S…
$567,972
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Büro 123 m² in Larnaka, Zypern
Büro 123 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 123 m²
Dieses Büro befindet sich in bester Lage in Larnaca. Es liegt an der Kreuzung zwischen dem S…
$708,752
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Büro 178 m² in Larnaka, Zypern
Büro 178 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 178 m²
Premium Büroräume im Herzen des Geschäftsviertels von Larnaca, mit atemberaubendem 270-Grad …
$735,365
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Büro 88 m² in Larnaka, Zypern
Büro 88 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 88 m²
Ein neuer Komplex im Stadtzentrum von Larnaca. Der Komplex befindet sich bequem zu Fuß vom h…
$299,650
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Büro 135 m² in Larnaka, Zypern
Büro 135 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 135 m²
Premium Büroräume im Herzen des Geschäftsviertels von Larnaca, mit atemberaubendem 270-Grad …
$449,390
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Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Etagenzahl 5
Moderne Büroräume in Limassol Dieses zeitgenössische Büroprojekt befindet sich in Limassol u…
$293,852
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Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Stockwerk 2/6
Prestigious Office Space in einem Landmark Larnaca Standort Diese moderne Bürofläche befinde…
$567,382
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Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Etagenzahl 5
Moderne Büroräume in Limassol Dieses zeitgenössische Büroprojekt befindet sich in Limassol u…
$565,635
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Büro in Larnaka, Zypern
Büro
Larnaka, Zypern
Stockwerk 2/6
Prestigious Office Space in einem Landmark Larnaca Standort Diese moderne Bürofläche befinde…
$708,015
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Büro 233 m² in Larnaka, Zypern
Büro 233 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 233 m²
Dieses Büro befindet sich in bester Lage in Larnaca. Es liegt an der Kreuzung zwischen dem S…
$1,26M
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Büro 235 m² in Larnaka, Zypern
Büro 235 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 235 m²
Dieses Büro befindet sich in bester Lage in Larnaca. Es liegt an der Kreuzung zwischen dem S…
$1,17M
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Büro 73 m² in Larnaka, Zypern
Büro 73 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 73 m²
Ein Büro zum Verkauf im Stadtzentrum von Larnaca. Meerblick Überdeckte Fläche 73 qm 2. Stoc…
$354,139
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