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Larnaka
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14 immobilienobjekte total found
Geschäft in Larnaka, Zypern
Geschäft
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Der Nicolaides Complex befindet sich im Zentrum von Larnaca, im Herzen des lebhaften Einkauf…
$254,017
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Geschäft in Larnaka, Zypern
Geschäft
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Der Nicolaides Complex befindet sich im Zentrum von Larnaca, im Herzen des lebhaften Einkauf…
$138,555
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Geschäft in Larnaka, Zypern
Geschäft
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Der Shop Nr.1 befindet sich im pulsierenden Herzen von Larnaca und bietet eine außergewöhnli…
$406,514
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Geschäft 295 m² in Larnaka, Zypern
Geschäft 295 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 295 m²
Ein Einzelhandel im Erdgeschoss in Larnaca. Das Geschäft besteht aus einem offenen Einzelhan…
$764,351
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Geschäft 300 m² in Larnaka, Zypern
Geschäft 300 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 300 m²
Handelsgeschäft im Stadtzentrum von Larnaca. Es hat 300 qm überdachte Bereiche und es befind…
$472,186
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Geschäft 559 m² in Larnaka, Zypern
Geschäft 559 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 559 m²
Ein Geschäft im Erdgeschoss des gemischten Gebäudes in Larnaca. Es hat eine 423 m2 Erdgescho…
$1,30M
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TekceTekce
Geschäft 142 m² in Larnaka, Zypern
Geschäft 142 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 142 m²
Ein neues kommerzielles Gebäude im Herzen von Larnaca. Das Projekt umfasst sowohl Büros als …
$562,656
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Geschäft in Larnaka, Zypern
Geschäft
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Dieses Geschäft in Finikoudes, Larnaca, befindet sich perfekt im Zentrum des lebhaften Einka…
$127,009
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Geschäft in Larnaka, Zypern
Geschäft
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 1
Der Nicolaides Complex befindet sich im Zentrum von Larnaca, im Herzen des lebhaften Einkauf…
$136,246
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Geschäft in Larnaka, Zypern
Geschäft
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
Commercial Shop – Prime Retail Investment in Zentral-Larnaca Dieses Gewerbegeschäft ist Teil…
$546,447
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Geschäft 604 m² in Larnaka, Zypern
Geschäft 604 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 604 m²
Ein ehemaliger Bankzweig auf einer zentralen Straße in Larnaca. Es besteht aus einem Erdgesc…
$761,400
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Geschäft in Larnaka, Zypern
Geschäft
Larnaka, Zypern
Anzahl der Badezimmer 2
• Erdgeschoss und Mezanine • Sehr zentrale Lage • Leicht zugänglich • In der Nähe von Schule…
$209,064
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Geschäft 78 m² in Larnaka, Zypern
Geschäft 78 m²
Larnaka, Zypern
Fläche 78 m²
Geschäft zum Verkauf in Deryneia - Provinz Famagusta. Das Geschäft besteht aus 60 qm Innenau…
$125,124
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Geschäft 100 m² in Oroklini, Zypern
Geschäft 100 m²
Oroklini, Zypern
Fläche 100 m²
Es steht im Bau in Kato Polemidia - Provinz Limassol, mit 100 qm zum Verkauf. überdachte Inn…
$340,336
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