Wohnkomplex Eden Rock

Luxuriöse Wohnanlage im Zentrum von Limassol, in einer privilegierten und ruhigen Gegend des touristischen Bereichs, etwa einen halben Kilometer vom Meer entfernt. Das Gebäude erreicht bis zu 8 Stockwerke in der Höhe. Die Gebäude befinden sich rund um den angelegten Garten im Zentrum des Projekts. Das Design wird durch Elemente aus der natürlichen und künstlichen Welt beeinflusst. Erinnert an eine Superyacht, der Aufbau jedes Blocks sanft Terrassen von seinem höchsten Punkt mit Balkonen auf allen Seiten. Breite horizontale Bänder bilden durchgehende Balustraden, die die Blöcke auf jeder Ebene umschlingen und die horizontale Natur der Entwicklung betonen, die sich auf über 300 lineare Meter Länge erstreckt. Die Bewohner genießen die Privatsphäre der gated Compound mit erweiterten Hotel-Einrichtungen wie Concierge, SPA, Außenpool, beheizten Innenpool, Fitnessraum, angelegte Gärten, Spielplatz für Kinderclubhaus mit einem Spielraum.