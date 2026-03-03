  1. Realting.com
  Wohnkomplex Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom

Wohnkomplex Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom

Phnom Penh, Kambodscha
von
$98,000
MwSt.
;
13
ID: 34007
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.03.26

Standort

  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2030
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    67

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Русский Русский

Tower ist das zukünftige Höhensymbol von BKK1

67 Etagen • 296 m • Phnom Penh

Ein Projekt, das keine Analoga in Kambodscha hat.

Nicht nur ein Kondominium.
Dieser Wahrzeichen Wolkenkratzer ist fast 300 Meter in der angesehensten Gegend der Hauptstadt - BKK1.

Architektur der internationalen Ebene, japanische Entwicklung und Stil-Tower Format 5 ★.

- Ja.

Internationales Team

Japanisch-Kambodschanische Entwicklung

Dies ist ein Projekt mit einer ernsthaften technischen und finanziellen Basis.

- Ja.

Standort - BKK1

• Botschaften und Banken
• AEON Mall
• Internationale Schulen
• Restaurants und Geschäftszentren
• Die stabilste Miete in der Stadt

BKK1 ist das Zentrum der Verbrauch und Liquidität.

- Ja.

Format des Projekts

67 Stockwerke
296 Meter
Mixed-use: Residenzen + Luxushotel

- Ja.

Infrastruktur Ebene 5 Sterne:

• Panorama-Infinity-Pool im 67. Stock
• Sky Bar und Garten mit Stadtblick
• Japanisches Onsen
• Sauna und moderner Fitnessraum
• Coworking und Geschäftsräume
• Golfsimulator und Mini-Cinema
• Kinderbereich
• Grillplätze für Urlaub mit Familie und Freunden

- Ja.

Einzigartiges Projekt

Es gibt keinen anderen Wolkenkratzer dieser Skala und Konzept in Kambodscha.

• Fast 300m hoch
• Wahrzeichenarchitektur
• Japanische Entwicklung
• NET-Vertrieb

Wenn 45 m2 angegeben ist, ist dies 45 m2 sauberer Innenraum, ohne gemeinsame Bereiche zu schmieren.

Für Investoren ist dies ein transparentes und verständliches Vergleichsmodell.

- Ja.

Formate und Preise

• Studio 31 m2 – von ~$98,000
1BR 45–47 m2 – von ~$142,000
• 2BR – ab ~$255.000
• 3BR – von ~$367,000
Executive Suite – ab ~$661,000
• Penthouses – ab ~$2.2 Millionen

- Ja.

Kauf- und Rabattoptionen

100% Zahlung - 10% Rabatt
50% Anzahlung - 5% Rabatt
20% Eintritt – volle Raten bis 48 Monate

Der Preis pro m2 (net) hängt vom Zahlungsmodell ab.
Wir machen eine detaillierte Berechnung für eine bestimmte Einheit.

Die Wohnung ist ein Geschenk bei der Buchung vor Ende des Monats.

- Ja.

Warum ist es für einen Investor interessant?

• Das liquideste Viertel der Hauptstadt
• Hochrisikosymbol der Stadt
• Limitiertes Angebot dieses Formats
Mischnutzung erhöht Mietpotenzial
• Preiswachstum aufgrund von Böden und Status

Es ist kein Massenprodukt.
Dies ist ein Bildgut im Zentrum von BKK1.

- Ja.

Auf Anfrage schicke ich:

Detaillierte Finanzrechnungen
- Auswahl von Einheiten nach Budget
Ertragsprognose
Vergleich der Zahlungsmodelle

Organisieren Sie eine Online-Beratung mit einem Experten aus Kambodscha

Turm • BKK1 • Landmarke 296 m • Investitionen in Höhe

Standort auf der Karte

Phnom Penh, Kambodscha

