Wohnkomplex Tower vysota kotoraa stanovitsa statusom

Tower ist das zukünftige Höhensymbol von BKK1

67 Etagen • 296 m • Phnom Penh

Ein Projekt, das keine Analoga in Kambodscha hat.

Nicht nur ein Kondominium.

Dieser Wahrzeichen Wolkenkratzer ist fast 300 Meter in der angesehensten Gegend der Hauptstadt - BKK1.

Architektur der internationalen Ebene, japanische Entwicklung und Stil-Tower Format 5 ★.

Internationales Team

Japanisch-Kambodschanische Entwicklung

Dies ist ein Projekt mit einer ernsthaften technischen und finanziellen Basis.

Standort - BKK1

• Botschaften und Banken

• AEON Mall

• Internationale Schulen

• Restaurants und Geschäftszentren

• Die stabilste Miete in der Stadt

BKK1 ist das Zentrum der Verbrauch und Liquidität.

Format des Projekts

67 Stockwerke

296 Meter

Mixed-use: Residenzen + Luxushotel

Infrastruktur Ebene 5 Sterne:

• Panorama-Infinity-Pool im 67. Stock

• Sky Bar und Garten mit Stadtblick

• Japanisches Onsen

• Sauna und moderner Fitnessraum

• Coworking und Geschäftsräume

• Golfsimulator und Mini-Cinema

• Kinderbereich

• Grillplätze für Urlaub mit Familie und Freunden

Einzigartiges Projekt

Es gibt keinen anderen Wolkenkratzer dieser Skala und Konzept in Kambodscha.

• Fast 300m hoch

• Wahrzeichenarchitektur

• Japanische Entwicklung

• NET-Vertrieb

Wenn 45 m2 angegeben ist, ist dies 45 m2 sauberer Innenraum, ohne gemeinsame Bereiche zu schmieren.

Für Investoren ist dies ein transparentes und verständliches Vergleichsmodell.

Formate und Preise

• Studio 31 m2 – von ~$98,000

1BR 45–47 m2 – von ~$142,000

• 2BR – ab ~$255.000

• 3BR – von ~$367,000

Executive Suite – ab ~$661,000

• Penthouses – ab ~$2.2 Millionen

Kauf- und Rabattoptionen

100% Zahlung - 10% Rabatt

50% Anzahlung - 5% Rabatt

20% Eintritt – volle Raten bis 48 Monate

Der Preis pro m2 (net) hängt vom Zahlungsmodell ab.

Wir machen eine detaillierte Berechnung für eine bestimmte Einheit.

Die Wohnung ist ein Geschenk bei der Buchung vor Ende des Monats.

Warum ist es für einen Investor interessant?

• Das liquideste Viertel der Hauptstadt

• Hochrisikosymbol der Stadt

• Limitiertes Angebot dieses Formats

Mischnutzung erhöht Mietpotenzial

• Preiswachstum aufgrund von Böden und Status

Es ist kein Massenprodukt.

Dies ist ein Bildgut im Zentrum von BKK1.

Auf Anfrage schicke ich:

Detaillierte Finanzrechnungen

- Auswahl von Einheiten nach Budget

Ertragsprognose

Vergleich der Zahlungsmodelle

Organisieren Sie eine Online-Beratung mit einem Experten aus Kambodscha

Turm • BKK1 • Landmarke 296 m • Investitionen in Höhe