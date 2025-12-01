  1. Realting.com
  2. Kambodscha
  3. Khan Boeng Keng Kang
  4. Wohnkomplex Wyndham UC88 BKK1

Wohnkomplex Wyndham UC88 BKK1

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$125,074
von
$49/m²
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 32966
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.12.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh
  • Stadt
    Khan Boeng Keng Kang
  • Dorf
    Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Monolithischer Ziegel
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    45

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Online-Tour
  • Ferntransaktion

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Русский Русский

Sind Sie auf der Suche nach passiven Einkommen im Ausland ohne Risiko? Vorbereitete Wohnung in Asien mit 5* Management und garantierte Rentabilität. SMART-Technologie, LUX-Ebene. Schlüsselfertige Möbel und Maschinen. Plumbing - Deutschland, Schweiz. Blick auf den Osten❤️

Die Wohnungen in der Anlage geben eine Garantie für Mietzahlungen für 10 Jahre. UK ist eine große internationale Marke. Das heißt, Kambodscha ist oben.

Warum Kambodscha 🇰🇭: ✅ Auslandsinvestitionen und ihr Schutz ✅ Zahlungsplan ✅ Es gibt eine große Nachfrage nach Prämie in der Stadt.

Schreiben Sie mir. Nehmen Sie das Beste zu den besten Preisen. Polina Bagirova/Polina Bagirova

Standort auf der Karte

Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnanlage V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Kambodscha
von
$57,200
Wohnanlage Time Square 9
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$50,000
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Kambodscha
von
$45,500
Wohnanlage Time Square 10 Pre Sale
Sihanoukville, Kambodscha
von
$43,000
Wohnanlage V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vida nad gorodom kotorogo ne dast ni odina klassiceskaakvartira Dva urovna pozvolaut razdelit zony zilaa privatnaa cto delaet prozivanie bolee komfortnym Unikalnost formata na rynke Sianukvila takih predlozenij prakticeski net a znacit likvidnost i tempy rosta budut vyse Arendnyj spros klienty gotovye platit premialno vybiraut effektnye planirovki a ne tipovye kvadraty Uslovia maksimalno gibkie 20 pervonacalnyj vznos 40 rassrocka na 40 mesacev bez procentov 40 posle sdaci ili kredit u zastrojsika do 10 let Takim obrazom vhod minimalnyj a rezultat inoj uroven dohodnosti i kapitalizacii
Batheay, Kambodscha
von
$57,155
Sie sehen gerade
Wohnkomplex Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Kambodscha
von
$125,074
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnanlage V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Wohnanlage V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Wohnanlage V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Wohnanlage V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Wohnanlage V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Wohnanlage V cem preimusestvo pered standartnoj kvartiroj Dvuhsvetnye okna sozdaut osusenie prostranstva i vi
Kambodscha
von
$57,200
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 39
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Alle anzeigen Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Wohnanlage Time Square 10 Ocean View
Sihanoukville, Kambodscha
von
$45,500
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2029
Etagenzahl 30
Fläche 47–100 m²
4 Immobilienobjekte 4
🌊 Das Meer, die Investition und die Plünderung sind alle in einem Projekt!💎 Die erste Linie des Ozeans - Business Class Apartments mit Panoramablick🔥 10% von der gesamten Wohnung bis Ende November!🏖 Erträge bis zu 12% - 14% pro Jahr in Währung🏙️ Das ProjektTime Square 10 Ocean View ist ein g…
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
47.0
58,086
Wohnung 2 zimmer
78.0 – 100.0
91,665 – 104,805
Immobilienagentur
Риэлтор без границ
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Alle anzeigen Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Wohnanlage Time Square 7 durch Megakim World Corp.
Sangkat Boeung Kak Ti Muoy, Kambodscha
Preis auf Anfrage
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 50
🏙 Offizieller Verkaufsstart von Time Square 7 durch Megakim World Corp. Willkommen im Time Square 7 – ein herausragendes Wohnprojekt im Herzen von Phnom Penh, ideal für alle, die Komfort, Stil und zukunftssichere Investments schätzen. 📍 Top-Lage: Nur 5 Minuten von TK Avenue, AEON Mall…
Bauherr
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen