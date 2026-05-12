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Wohnkomplex Kingston Royale Condominium

Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha
von
$45,000
von
$900/m²
BTC
0.5352660
ETH
28.0555817
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44 490.8027624
* Der Preis dient als Referenz
entsprechend dem Wechselkurs 16.04.25
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ID: 36556
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Kambodscha
  • Region / Bundesland
    Phnom Penh
  • Stadt
    Khan Mean Chey
  • Dorf
    Sangkat Chak Angrae Leu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Economy-Klasse
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    36

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Aufzug

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft
  • Haus vermietet
  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

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Projektbeschreibung
Kingston Royale – Modernes Wohnen im Herzen von Boeung Tompun
Mit 36 Etagen über einem der am schnellsten wachsenden Viertel von Phnom Penh präsentiert Kingston Royale einen neuen Standard erschwinglicher Luxus- und zeitgenössischer Stadt, die in Boeung Tompun lebt. Strategisch befindet sich nur wenige Minuten vom lebhaften russischen Markt (Toul Tom Poung), AEON Mall, Brown Coffee 271 und wichtigen Sehenswürdigkeiten wie dem Khmer-Soviet Friendship Hospital, das Projekt bietet außergewöhnliche Bequemlichkeit, Konnektivität und Lifestyle-Reiz.

Für moderne Heimbesitzer, junge Profis, Expatriate und Immobilieninvestoren konzipiert, kombiniert Kingston Royale elegante Architektur mit funktionalen Wohnräumen und erstklassigen Lifestyle-Einrichtungen. Mit 310 sorgfältig gestalteten Wohneinheiten spiegelt die Entwicklung eine starke Vision für komfortables Wohnen in der Stadt wider und bietet hervorragende langfristige Investitionsmöglichkeiten in einem der vielversprechendsten Wohngebiete von Phnom Penh.

Moderne Residenzen für Komfort

Kingston Royale bietet stilvolle Ein-Schlafzimmer- und Zwei-Zimmer-Residenz gedacht, um Platz, natürliches Licht und Lüftung zu maximieren. Jede Einheit verbindet Funktionalität mit moderner Eleganz, um eine komfortable Wohnumgebung zu schaffen, die sowohl für den Wohn- als auch für den Mietbedarf ideal ist.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

  • Geräumige Deckenhöhen von 2,8 Metern für eine offene und luftige Atmosphäre
  • Effiziente Layouts von 42 qm bis 67 qm
  • Moderne Innenräume mit hochwertigen Oberflächen
  • Private Balkone mit Panoramablick auf die Stadt
  • Funktionelle Designs geeignet für urbane Lebensstile und expatriate Mieter

Wellness & Lifestyle

Kingston Royale ist konzipiert, um einen ausgewogenen und erhöhten Lebensstil durch eine breite Palette von Premium-Einrichtungen für Wellness, Entspannung und soziales Leben zu unterstützen.

Wellnesscenter im 33. Stock

Bewohner können einen komplett ausgestatteten Lifestyle-Hub mit:

  • Modernes Fitnesscenter
  • Sauna und Dampfbad
  • Whirlpool
  • Dediziertes Yoga-Studio

Rooftop Sky Einrichtungen

Das Dach bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf Phnom Penh neben:

  • Infinity-edge Schwimmbad
  • Sky Garten und Ruheräume

Grünes und bequemes Leben

Ca. 27% der Entwicklung widmen sich der Landschaft Grün und offenen Räumen und schaffen eine erfrischende städtische Umgebung. Weitere Bequemlichkeiten umfassen:

  • Elegante Lobby
  • Minimart vor Ort
  • 24-Stunden-Sicherheit und CCTV-Überwachungssystem

Lage und Ausgezeichnet Vernetzung

In einem der wichtigsten Entwicklungskorridore von Phnom Penh bietet Kingston Royale einen schnellen und bequemen Zugang zu den wichtigsten Geschäfts-, Bildungs-, Lebensstil- und Infrastrukturzielen der Stadt.

Zu den nahe gelegenen Sehenswürdigkeiten und Bequemlichkeiten gehören:

  • Russischer Markt (Toul Tom Poung)
  • Brauner Kaffee 271
  • AEON Mall 1 & AEON Mall 3
  • Internationale Schulen und Universitäten
  • Khmer-Soviet Friendship Hospital
  • Direkte Anbindung an die zukünftige Techo International Airport Route

Projektübersicht

  • Entwickler: Gegründeter lokaler Entwickler mit bewährter Erfahrung
  • Total Floors: 36 Storeys
  • Wohneinheiten: 310 Einheiten
  • Einheitentypen:
    • 1-Schlafzimmer: 42–43 m2
    • 2-Schlafzimmer: 50–67 qm
  • Parkmöglichkeiten:
    • 7 dedizierte Parkplätze mit Aufzug
    • Keller- und Tiefgaragen
  • Eigentümer: Strata Title (Ausländisches Eigentum förderfähig)
  • Geschätzter Abschluss: Q4 2027

Investitionsmöglichkeiten

Kingston Royale bietet eine attraktive Gelegenheit für Investoren und Endbenutzer, die im expandierenden Wohnmarkt von Phnom Penh Wert, Erschwinglichkeit und langfristiges Wachstumspotenzial suchen.

Zu den weiteren Investitionshighlights gehören:

  • Verwaltungsgebühr: $0.90/qm (gross)
  • Wasser: 0,75/m3
  • Strom: $0.25/kWh
  • Parkplatz: $40/Monat
  • Zwei kostenfreie Motorradparkplätze

Kingston Royale ist eine der herausragenden Wohnentwicklungen in Boeung Tompun und eine überzeugende Wahl für zukunftsorientierte Immobilienkäufer in Kambodscha.

  • Land Title Typ: Freiland
  • Baufortschritt (%): 30
  • Anzahlung (%): 20% Anzahlung

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Sangkat Chak Angrae Leu, Kambodscha

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