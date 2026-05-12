Wohnkomplex Kingston Royale Condominium

Projektbeschreibung
Kingston Royale – Modernes Wohnen im Herzen von Boeung Tompun
Mit 36 Etagen über einem der am schnellsten wachsenden Viertel von Phnom Penh präsentiert Kingston Royale einen neuen Standard erschwinglicher Luxus- und zeitgenössischer Stadt, die in Boeung Tompun lebt. Strategisch befindet sich nur wenige Minuten vom lebhaften russischen Markt (Toul Tom Poung), AEON Mall, Brown Coffee 271 und wichtigen Sehenswürdigkeiten wie dem Khmer-Soviet Friendship Hospital, das Projekt bietet außergewöhnliche Bequemlichkeit, Konnektivität und Lifestyle-Reiz.
Für moderne Heimbesitzer, junge Profis, Expatriate und Immobilieninvestoren konzipiert, kombiniert Kingston Royale elegante Architektur mit funktionalen Wohnräumen und erstklassigen Lifestyle-Einrichtungen. Mit 310 sorgfältig gestalteten Wohneinheiten spiegelt die Entwicklung eine starke Vision für komfortables Wohnen in der Stadt wider und bietet hervorragende langfristige Investitionsmöglichkeiten in einem der vielversprechendsten Wohngebiete von Phnom Penh.
Moderne Residenzen für Komfort
Kingston Royale bietet stilvolle Ein-Schlafzimmer- und Zwei-Zimmer-Residenz gedacht, um Platz, natürliches Licht und Lüftung zu maximieren. Jede Einheit verbindet Funktionalität mit moderner Eleganz, um eine komfortable Wohnumgebung zu schaffen, die sowohl für den Wohn- als auch für den Mietbedarf ideal ist.
Zu den wichtigsten Funktionen gehören:
Wellness & Lifestyle
Kingston Royale ist konzipiert, um einen ausgewogenen und erhöhten Lebensstil durch eine breite Palette von Premium-Einrichtungen für Wellness, Entspannung und soziales Leben zu unterstützen.
Wellnesscenter im 33. Stock
Bewohner können einen komplett ausgestatteten Lifestyle-Hub mit:
Rooftop Sky Einrichtungen
Das Dach bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf Phnom Penh neben:
Grünes und bequemes Leben
Ca. 27% der Entwicklung widmen sich der Landschaft Grün und offenen Räumen und schaffen eine erfrischende städtische Umgebung. Weitere Bequemlichkeiten umfassen:
Lage und Ausgezeichnet Vernetzung
In einem der wichtigsten Entwicklungskorridore von Phnom Penh bietet Kingston Royale einen schnellen und bequemen Zugang zu den wichtigsten Geschäfts-, Bildungs-, Lebensstil- und Infrastrukturzielen der Stadt.
Zu den nahe gelegenen Sehenswürdigkeiten und Bequemlichkeiten gehören:
Projektübersicht
Investitionsmöglichkeiten
Kingston Royale bietet eine attraktive Gelegenheit für Investoren und Endbenutzer, die im expandierenden Wohnmarkt von Phnom Penh Wert, Erschwinglichkeit und langfristiges Wachstumspotenzial suchen.
Zu den weiteren Investitionshighlights gehören:
Kingston Royale ist eine der herausragenden Wohnentwicklungen in Boeung Tompun und eine überzeugende Wahl für zukunftsorientierte Immobilienkäufer in Kambodscha.