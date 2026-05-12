Wohnkomplex Kingston Royale Condominium

Projektbeschreibung

Kingston Royale – Modernes Wohnen im Herzen von Boeung Tompun

Mit 36 Etagen über einem der am schnellsten wachsenden Viertel von Phnom Penh präsentiert Kingston Royale einen neuen Standard erschwinglicher Luxus- und zeitgenössischer Stadt, die in Boeung Tompun lebt. Strategisch befindet sich nur wenige Minuten vom lebhaften russischen Markt (Toul Tom Poung), AEON Mall, Brown Coffee 271 und wichtigen Sehenswürdigkeiten wie dem Khmer-Soviet Friendship Hospital, das Projekt bietet außergewöhnliche Bequemlichkeit, Konnektivität und Lifestyle-Reiz.

Für moderne Heimbesitzer, junge Profis, Expatriate und Immobilieninvestoren konzipiert, kombiniert Kingston Royale elegante Architektur mit funktionalen Wohnräumen und erstklassigen Lifestyle-Einrichtungen. Mit 310 sorgfältig gestalteten Wohneinheiten spiegelt die Entwicklung eine starke Vision für komfortables Wohnen in der Stadt wider und bietet hervorragende langfristige Investitionsmöglichkeiten in einem der vielversprechendsten Wohngebiete von Phnom Penh.

Moderne Residenzen für Komfort

Kingston Royale bietet stilvolle Ein-Schlafzimmer- und Zwei-Zimmer-Residenz gedacht, um Platz, natürliches Licht und Lüftung zu maximieren. Jede Einheit verbindet Funktionalität mit moderner Eleganz, um eine komfortable Wohnumgebung zu schaffen, die sowohl für den Wohn- als auch für den Mietbedarf ideal ist.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

Geräumige Deckenhöhen von 2,8 Metern für eine offene und luftige Atmosphäre

Effiziente Layouts von 42 qm bis 67 qm

Moderne Innenräume mit hochwertigen Oberflächen

Private Balkone mit Panoramablick auf die Stadt

Funktionelle Designs geeignet für urbane Lebensstile und expatriate Mieter

Wellness & Lifestyle

Kingston Royale ist konzipiert, um einen ausgewogenen und erhöhten Lebensstil durch eine breite Palette von Premium-Einrichtungen für Wellness, Entspannung und soziales Leben zu unterstützen.

Wellnesscenter im 33. Stock

Bewohner können einen komplett ausgestatteten Lifestyle-Hub mit:

Modernes Fitnesscenter

Sauna und Dampfbad

Whirlpool

Dediziertes Yoga-Studio

Rooftop Sky Einrichtungen

Das Dach bietet einen atemberaubenden Panoramablick auf Phnom Penh neben:

Infinity-edge Schwimmbad

Sky Garten und Ruheräume

Grünes und bequemes Leben

Ca. 27% der Entwicklung widmen sich der Landschaft Grün und offenen Räumen und schaffen eine erfrischende städtische Umgebung. Weitere Bequemlichkeiten umfassen:

Elegante Lobby

Minimart vor Ort

24-Stunden-Sicherheit und CCTV-Überwachungssystem

Lage und Ausgezeichnet Vernetzung

In einem der wichtigsten Entwicklungskorridore von Phnom Penh bietet Kingston Royale einen schnellen und bequemen Zugang zu den wichtigsten Geschäfts-, Bildungs-, Lebensstil- und Infrastrukturzielen der Stadt.

Zu den nahe gelegenen Sehenswürdigkeiten und Bequemlichkeiten gehören:

Russischer Markt (Toul Tom Poung)

Brauner Kaffee 271

AEON Mall 1 & AEON Mall 3

Internationale Schulen und Universitäten

Khmer-Soviet Friendship Hospital

Direkte Anbindung an die zukünftige Techo International Airport Route

Projektübersicht

Entwickler: Gegründeter lokaler Entwickler mit bewährter Erfahrung

Total Floors: 36 Storeys

Wohneinheiten: 310 Einheiten

Einheitentypen: 1-Schlafzimmer: 42–43 m2 2-Schlafzimmer: 50–67 qm

Parkmöglichkeiten: 7 dedizierte Parkplätze mit Aufzug Keller- und Tiefgaragen

Eigentümer: Strata Title (Ausländisches Eigentum förderfähig)

Geschätzter Abschluss: Q4 2027

Investitionsmöglichkeiten

Kingston Royale bietet eine attraktive Gelegenheit für Investoren und Endbenutzer, die im expandierenden Wohnmarkt von Phnom Penh Wert, Erschwinglichkeit und langfristiges Wachstumspotenzial suchen.

Zu den weiteren Investitionshighlights gehören:

Verwaltungsgebühr: $0.90/qm (gross)

Wasser: 0,75/m3

Strom: $0.25/kWh

Parkplatz: $40/Monat

Zwei kostenfreie Motorradparkplätze

Kingston Royale ist eine der herausragenden Wohnentwicklungen in Boeung Tompun und eine überzeugende Wahl für zukunftsorientierte Immobilienkäufer in Kambodscha.

