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Hotels in Orikum, Albanien

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4 immobilienobjekte total found
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA! in Radhime, Albanien
HOTEL FOR SALE IN RADHIME,VLORA,ALBANIA!
Radhime, Albanien
Fläche 2 470 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen: 4-stöckiges Hotel mit nutzbarer Terrasse, 1 Kellergeschoss, Schwimmbad, Spielp…
$5,16M
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Century 21 Marina
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Hotel am Meer zum Verkauf in Vlore, Albanien in Orikum, Albanien
Hotel am Meer zum Verkauf in Vlore, Albanien
Orikum, Albanien
Fläche 750 m²
Etagenzahl 3
Luxushotel in Vlora, Albanien, zu verkaufen. Nutzen Sie diese seltene Gelegenheit und erwerb…
$942,192
MwSt.
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Immobilienagentur
Albania Property Group
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Hotel 397 m² in Orikum, Albanien
Hotel 397 m²
Orikum, Albanien
Fläche 397 m²
Das Hotel ist zum Verkauf in einer perfekten Gegend mit einem fantastischen Blick auf das Me…
$424,585
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Hotel 2 200 m² in Radhime, Albanien
Hotel 2 200 m²
Radhime, Albanien
Fläche 2 200 m²
Exklusives Hotel zum Verkauf in Radhimë, Vlorë, in einem der begehrtesten und am schnellsten…
$4,69M
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NEXT REAL ESTATE
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